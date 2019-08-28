中午的时候，说了我朋友去costco抢购，结果被堵车3小时，无奈离开的悲剧经历，没想到，好多朋友私信跟我说，他们也去了，也是堵的昏天黑地，甚至一个朋友还是南通的，从南通开车去抢，全给1500一瓶的茅台，和便宜的爱马仕包包给吸引过去的。

Costco的套路

听到这种情况，如果我们不看表面的疯抢，而看它背后的套路，几十箱茅台，外面2500一瓶，它卖1500一瓶，一瓶亏1000，几十箱不过亏了几十万，而几十万在上海如果做广告，能有多大效果？几十万投下去，无论电台、电视、地铁、户外，都不可能做到把店买崩的地步，更不可能，做到成为话题，口碑相传。这个开店策划的操盘者，绝对是高手，非常有套路。

而说到套路，costco的套路可能距离多数看我文章的朋友都比较远，但A股的眼下的套路，跟大家的关系就密切了。当前A股眼下就是一个大的套路，无论是年初的5G还是最近的大消费，走强的股票，都逃不开这个大套路。

A股的大套路

我们看下面两张图，是用博尔系统量化交易之后的状态图，没有系统的， 可以直接点击此处进入 ，都能找得到。然后自己能量化自己股票的交易。

图里的股票，在长阳之前，都基本没涨，不是横盘，就是下跌，但如果看下面的橙色机构库存，却都在横盘、下跌总体增加，这说明这两个股票走势的背后，机构参与的积极程度在不断增加。调整的时候，走势是落后与市场的，但机构行为越来越积极，这就是“机构蓄势”。随便看哪个牛股，上涨中并非天天上涨不下跌，而是途中下跌也好，震荡也好，橙色的机构库存都在提升，不断的在蓄势，才能不断上涨。而很多短线客、游资，就在这种调整、震荡的时候被洗出局。这就是套路，如果没有这种套路，很难涨上去，就更别说爆发力了。 （ 博尔系统可以点击此处进入 ）

积极，不看走势

相比之下，要是系统中量化出来的“机构库存”越来越小了，那就不成。尤其上涨、反弹中，很容易迷惑人，觉得上涨，机构行为一定是积极的，实际真未必。就看下面图里股票的对比。

另外，当前行情也有自己的特色，就是震荡频繁。而频繁震荡就意味着，三天两头会出现终止反弹因素，只要某个股票不想反弹了，很快就能借着市场的调整，立马跌回去。换而言之，震荡反弹中，所有机构资金都得靠自己，市场不能借多大力。因此你用博尔系统，能量化出橙色的机构库存不断增加，就是牛逼（ 此处是博尔系统的入口 ）。真要是量化了之后，还没看到这些积极的机构行为，那就真该好好想想，这样的股票该怎么处理一下了。



