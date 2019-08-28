周二上涨后，今天开盘是小震荡。前面和一个业内的朋友聊，他今年是做的风生水起的。对于周二的放量大涨，人家也很超脱，跟我说，股票就是缘起则聚，缘尽则散，当前正是考验机构资金与股票缘分够不够的时候。



缘起则聚，缘尽则散

当时，我觉得这个说法挺有意思，就专门问了，现在机构资金和股票是怎么个缘分。结果人家就说了，其实从整体市场讲，现在的位置，其实就是2015年8月份的位置，而2015年8月份就是当时调整的最低位，纵观过去4年，时间，现在的位置依旧处于低位区域。任何一个机构，不会无视这个事实，想做，想进场是一定的，就是缘。



但经过过去这几年的发展，市场上的机构也不是一家两家，而是车载斗量。都想做，问题就来了，谁有本事吃这块肉呢？家家机构都得凭本事，自己能多吃点，但同时也看着别人呢。也就是这个原因，做起一个股票一点都不容易。你想坐上去，人家就敢逢高减磅，一旦有差错，就是给别人义务拉盘了。

机构也难100%

而那朋友这么说，在我看来，就是现在机构往上做，也不是100%的，是做的上就做，坐不上也就不敢做。做上去的，风生水起；做不上去的，也可能就干脆放弃了。因为他知道我一直用博尔系统量化交易行为，也提示我一下，此刻还能量化出机构行为的，都是好样的，能量化出低吸做多的，就更好了。这方面，大家可用博尔系统自己量化，机构的行动和决心，量化之后也能看到。

云泥之别

如何量化机构行为，博尔系统里有个“机构库存”功能，拿这个功能量化股票，如果出现橙色的“机构库存”就是有机构行为，因为“机构库存”本身就是对积极机构行为的量化。但如果量化不出“机构库存”，就说明机构要么撤退了，要么不管了。这样的股票就和有机构行为的股票差距极大了。同样反弹，震荡，之间的差距大家看下面图里的股票就清楚。









有没有“机构库存”，对于量化来说，是迅速的可以量化出来的， 大家自己到点这里进“博尔系统” ，自己来量化，一下就知道某个关心的股票，是不是有机构在里面积极动作了。

大浪淘沙始见金

当然，有“机构库存”之外，机构行为导致了什么样的交易结果也是要重视的，真的机构都很积极，但如果都在积极的回吐筹码，当然也是隐患。所以还可以用“主导动能”功能再去量交易被什么力量主导。实际下跌背后，能够量化出空头回补主导（蓝色），拐头上涨的时候能够量化出做多主导（红色），都是机构反击动手的迹象，大家看下面股票就行。





而此刻，大家手头股票，机构是否也在积极参与， 或者直接点这里进入 ，然后自己来量化清楚，当然即便在积极参与，但能不能有比较强的反击，就得连主导交易的力量一起量化。正如那位朋友所说，现在因为一些规范，让不少资金离开，但也就是这种态势之下，大浪淘沙始见金，能量化出机构做多，机构回补，才显得特别的有价值。









