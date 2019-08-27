行情今天一度上涨50多点，而这上涨，都在说是因为MSCI、富时罗素等要扩容，前前后后得有2500亿的资金进场，岂能不涨。但我要说，这2500亿，只是行情的第一枪，后面的动作会更大的。

这可不是虚言，因为我了解下来，很多大佬之前已经开始动起来了，而他们动起来，那能号集的资金绝非一个小数目。并且这只是冰山一角，整个A股的内内外外，所动员的资金是难以想象的。今天我还和一个私募的老板沟通，人家就跟我说，行情震荡4个月之后，现在只要涨过2900的震荡中轴，注意大资金扎堆干的。





要“取势”，不要“猎鲸”

说这个，就是想让那些朋友清楚，巨资进场时，该做的就是“取势”而不是去“猎鲸”。而“取势”并不困难，当前市场，机构行为并不隐藏，健康的上涨，大家可以上用“搏尔系统”去量化交易，都能够清晰发现，伴随上涨，橙色“机构库存”都是在不断增加，哪怕出现震荡，这点依旧不变。（ 点击此处进入博尔系统 ），然后就自己量化。

并且，即便连续上涨，此刻也不能想当然，一定机构就是在积极做多。很多时候也会发现“机构库存”会消失。而“机构库存”消失，说明这种上涨，实际机构是不认可的。这种上涨，无法持续，没有前途。









现在，很多股票走势上都是连涨，就像上面两个股票一样，但背后“机构库存”都有吗？这就不一定了，但没“机构库存”，发生意外的可能就太大了。所以大家手头股票目前有没有“机构库存”，自己拿搏尔系统去量化清楚交易，也就直接看到了。

看到回补，事半功倍

另外，还要说的是，这几天也一直在说，眼下的行情，多盯盯空头回补主导这种状态。一旦出现，基本就是空头收手，多头发力，做起来很容易。就像下面图里的股票那样，蓝色的就是空头回补主导。









但为此，也有朋友自己去用搏尔系统量化了，看到很多股票都发生了类似的情况，却反而犹豫了。问我怎么就这么简单？炒股应该不容易。对此，不知道朋友们有没有同感，炒股确实有难度，但难度也就是高考级别，并非是考科研单位，要万里挑一。所以，坚持投资纪律，掌握一套有体系的方法，并不是难得登天的那种，反正量化这块，朋友们要用的话，自己点这里进入“博尔系统”，找到并且装好系统之后，后面该怎么做，量化一下都很清楚。更何况，股市本身难度系数不同时期差异就大。大牛市里猩猩都能赚，大熊市里股神也会亏。而现在显然就是好做的时候，这方量化自己股票之后，自己就能体会到的。