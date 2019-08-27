今天，这么大涨之后，关于外资进场的报道已经铺天盖地了，所以问我外资投资风格，QFII投资偏好的朋友很多，都想搭上这条大船。

级别跟错，鸡飞蛋打

对此，我是劝他们千万不要，神话外资。因为级别跟错，鸡飞蛋打。无论是MSCI，还是富时罗素，亦或者QFII，绝不是眼下刚刚进场，而是去年已经参与，而2018年参与的过程中一方面是QFII额度不断提升，另一方面是QFII市值整体缩水，为何？实际就是不断的买股票，但买的在当时都亏了很多。但人家这么做无所谓，相对可以吸纳全球资本的机构来说，区区几千亿，套牢也不算什么。他们预期的是未来5年、10年的盈利。但如果仅凭这点，普通投资者就觉得可以跟着外资进场来分一杯羹，结果人家这种巨鲸级别的资金，一个深潜，那满仓踏空完全可能，都没处哭去。

要“取势”，不要“猎鲸”

说这个，就是想让那些朋友清楚，巨资进场时，该做的就是“取势”而不是去“猎鲸”。而“取势”并不困难，当前市场，机构行为并不隐藏，健康的上涨，大家可以上用“搏尔系统”去量化交易，都能够清晰发现，伴随上涨，橙色“机构库存”都是在不断增加，哪怕出现震荡，这点依旧不变。（ 点击此处进入博尔系统 ），然后就自己量化。

并且，即便连续上涨，此刻也不能想当然，一定机构就是在积极做多。很多时候也会发现“机构库存”会消失。而“机构库存”消失，说明这种上涨，实际机构是不认可的。这种上涨，无法持续，没有前途。









现在，很多股票走势上都是连涨，就像上面两个股票一样，但背后“机构库存”都有吗？这就不一定了，但没“机构库存”，发生意外的可能就太大了。所以大家手头股票目前有没有“机构库存”，自己拿搏尔系统去量化清楚交易，也就直接看到了。

看到回补，事半功倍

另外，还要说的是，这几天也一直在说，眼下的行情，多盯盯空头回补主导这种状态。一旦出现，基本就是空头收手，多头发力，做起来很容易。就像下面图里的股票那样，蓝色的就是空头回补主导。









但为此，也有朋友自己去用搏尔系统量化了，看到很多股票都发生了类似的情况，却反而犹豫了。问我怎么就这么简单？炒股应该不容易。对此，不知道朋友们有没有同感，炒股确实有难度，但难度也就是高考级别，并非是考科研单位，要万里挑一。所以，坚持投资纪律，掌握一套有体系的方法，并不是难得登天的那种，反正量化这块，朋友们要用的话，自己点这里进入“博尔系统”，找到并且装好系统之后，后面该怎么做，量化一下都很清楚。更何况，股市本身难度系数不同时期差异就大。大牛市里猩猩都能赚，大熊市里股神也会亏。而现在显然就是好做的时候，这方量化自己股票之后，自己就能体会到的。