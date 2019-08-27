这行情，时来天地同协力。如果说本周行情需要重点重复说三遍的，那就是跑赢市场、跑赢市场、跑赢是藏。这不仅仅是一个努力的口号，而是现实的需要。最近这段时间，大大小小的机构里的人，我沟通了好多，哪怕是对行情看的再保守的，都希望8月之后，市值有超额的增幅。一切是显然的。4月调整以来，消费指数整体已经创出了新高，说明行情不是不能做，几千亿的MSCI、富时罗素、标普对A股的扩容资金，后面必然进场，时地利人和都赶上了，再不做出点成绩，对不起自己也对不起别人。

跑赢市场，两种动作

你说大大小小机构里的人都这么想问题，结果目标自然就是跑赢市场。然后他们会怎么办？创新高的强势股自然不必说，而其他股票，我了解下来，基本就是，手头股票一时半会做不起来的，得积极的尝试去做，保持人气。手头股票能做起来的，一定轧空式的操作。抓紧时间做出成绩。而他们这种做法，我用博尔系统去量化，交易上的量化特征，真的是非常明显。这方面，大家自己去量化交易，一样都是能看到的， 这是博尔系统的链接入口 ，而会量化出的几种交易状态，下面细细说。

震荡突破，背后一天一地

上周行情震荡了一周，但今天显然是大面积的突破。而震荡突破中的积极交易状态，并非简单看走势突破上去就都是好的，还要量“机构库存”，突破背后，机构资金的态度很可能是完全不同的。如果橙色的机构存是在不断的增加，这就说明机构的动作越来越积极，这种突破，非常那个健康。

但也有很多股票，同样的突破，“机构库存”不断减小，甚至消失。那就说明，机构资金其实并不愿意参与这种震荡。那这种股票就像上面右图这种状态，跑赢市场几乎没可能，不跑输市场已经是运气了。大家手头股票如果在震荡，一样可以 点这里进入博尔系统 ，再自己去量化交易，有没有橙色的“机构库存”，“机构库存”是不是在增加，都是直接能看到的。

会轧空，但不是轿夫

而对于已经开始涨的股票，前面已经说了，操作上就是轧空。而轧空并非单纯拉升，单纯拉升那是背着一堆获利盘晚上跑，这么做就成轿夫、凯子了。真正能持续上涨的股票，表面上看是一路涨，实际盘中就是不断震荡。这种盘中的“隐形震仓”，其状态就是分时上主导交易力量的快速变化，震的时候，会明显的做空主导（绿色），但很快之后就被空头回补主导（蓝色），并且全程都有机构库存，这种就是盘中震仓。

或许几年后，回头看这段走势，就是天天涨，但真实经历的人才知道盘中洗盘的的凶悍。就是因为盘中浮筹被洗掉了，新进来的自然成本也不低，所以股价能一路涨上去。翻过来说，大家拿博尔系统去量化交易，要是看到自己手头股票上涨的同时，分时上经常出现“隐形震仓”，那这股就得高看一眼，这是机构在轧空的做法。总之眼下由于机构资金一直在琢磨怎么跑赢市场，所以你遇到问题，往这个方向考虑，就能赶上节拍，很多事情应对起来就容易顺风顺水， 这里是博尔系统的链接入口，可直接点击进入使用 。而如果你不往这个方向考虑，操作起来就会感觉，市场好像总是和你对着干。再加上量化上的佐证，操作也会更自信。



