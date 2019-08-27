早上明显高开，其实在昨天的下跌，就有很多朋友觉得，实际上完全可以不跌，因为低开之后，并没有看到哪个板块有强力的做空，跌幅榜上，真正跌停的只有两家，而涨停的股票真是数不过来。要是今天权重股护一下盘，指数翻红实际是没有问题的。

下跌的目的

但这个问题，和那个券商资管的朋友沟通，人家跟我说，没人愿意这么干。一切是显然的，MSCI扩容，富时罗素扩容，以及场外还有资金愿意进入。这种状态，导致了行情最近向上涨，不肯跌下去。如果这种预期不打破，那些大机构的利益如何保证，人家也不愿意到3200点再去拿筹码吧。所以，行情向好预期是必须被打破的。

打破行情的向好预期，通常就是两种办法，一种是指数跌的昏天黑地，跌破短期上升趋势。另一种就是，充分展示个股风险，你可以预期市场跌不下去，但你必须考虑自己手头股票的安全。而眼下的行情，确实很有可能就是做第二种选择。而一旦是第二种情况，误导就会成倍的增加，对此，机构资金的一系列动作必须看清。因为持有不同的股票，结果差距会非常大。而此刻的机构动作，大家自己可以用博尔系统，自己来量化一下机构库存数据。通过观察“机构库存”的增减，机构动作一目了然。系统我用了9年，大家要用， 点这里进入博尔系统直接使用 。应该说，此刻看清楚，不但能够不上当，运气好的还能赚一大笔，至少能避开大跌。

这位置误导不会少

大家量化手头股票的机构行为，一定也是有的多，多的少，有的干脆没有。如果量化结果是“机构库存”就消失，涨起来也是白搭。稍微市场一调整，了吗就跳水下来，今天跌幅榜上靠前的股票，都是这种情况。当然这也很好理解，机构库存消失的股票，肯定最近没有机构动作，那上涨要么是游资，要么是散户一时热情来抄底，但这种状态，遇到市场一大跌，怎么能撑住？非但撑不住今天，搞不好后面人气一散，破位就接踵而来。

所以上面这种机构库存的状态，是眼下最要当心的，变盘、抓人多半就是这样的股票，大家也是一样的，也可以用博尔系统去量化，量化出来没“机构库存”，真有可能今天跌了，明天还跌，后台破位，那真就是天天惊吓了。

有种下跌不用怕

当然，你也可以乐观的想问题。如果第一轮涨的快，没及时加仓，那么最近的折腾，不是又给了次机会？但这样想问题是有前提的，就是确实有机构行为在这只股票里面，并且还导致了机构库存的不断递增。就像下面的股票，同样的震荡，但不管是涨涨跌跌，量化出来“机构库存”数据是提升的。所以哪怕有时候跌的也很快，但很快都涨了回来。这种股跌下来倒是不怕的。

只要多炒过几年股的朋友都清楚，多数时候股市不是直上直下的，并且现在的个股太多，即便你赌对的市场，不一定买对了股票，所以就眼下震荡时候，不用猜后面怎么走。直接拿博尔系统自己去量化机构库存，能清楚最近机构的动作。虽然说看清了他们的动作，就等于知道了股价的涨跌方向，但至少胜算肯定大大增加。 这是博尔系统的入口 ，用上之后，对于最近市场各种消息特别多的时候，拨开迷雾，更对交易行为看的更加清楚，这价值当然是很大的。



