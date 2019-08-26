行情，后面的坑还会又很多，但里面肯定有不少是钻石坑。之所以这么说，也是今天好几个业内朋友沟通的结果。一开始都是从这次房贷利率增加开始聊起来的，关于这点，一个券商资管部门的朋友直接跟我说，这对于A股市，是长期利好，是增强信心的。

房贷提升，A股心里有底

对此，当时我直接和他说，千万必要跟我说，因为房贷利率增加，导致投资房地产的资金流向股市，如果这么说，我真不信。但那位资管的朋友，显然考虑问题不是那么简单的。而是跟我说，A股的底，从根本上说，就是对经济的预期。而经济和房地产在现阶段自然是密切相关的。房贷利率提升，自然对房地产是利空（今天房产股的表现，已经证明市场就是这么判断的。）但这种浅显的道理，人家不会不懂的。因此既然上调房贷利率，必然是预期，这不会影响到经济增速，并且后面肯定是又其他刺激手段等着，不怕利空成为现实。所以房贷的事情，反而证明经济没事，反而可以让A股提振信心。

有底+有钱

所以A股有了一个预期之后，自然有了底，所以好几个业内的朋友，还预期外资进场是会加速的，短期市场下跌不是风险，而是挖钻石的时候。现在要注意的就是，股票太多，一部分股票被边缘化，行情再好，拿着也是满仓踏空。余下多少都有机会，并且运气好，就是一把大机会。几个业内的朋友说的不是没道理，因此我很自然用博尔系统量化，看现在有多少股票，下跌是真有被边缘化的可能，哪些股票是，下跌就是挖个坑，还是钻石坑。对于股票被边缘化的问题，很机构资金的取舍密切相关。对此，大家要看机构行为， 可以自己点击此处进入博尔系统 。

通常，被边缘化的股票都是下图这样的状态，一旦股票开始反击起来，那对于没有机构库存的股票，反而会更麻烦。“机构库存”处于消失状态，那就意味着，这个股票机构不管或者早就跑了，于是就很难走出像样的上涨。看下面图里股票，大家就能感受到。

并且“机构库存”消失的状态下，涨起来没底气，跌下去是完全没谱，跌了还能跌，新低之后又新低，20元腰斩到10元觉得低了，它还能给再腰斩到5元下面。炒股的痛苦莫过于此了。所以此刻手头股票是什么状态，有没有机构库存，用 博尔系统量化直接就能看到。不然单看走势，你说现在手头股票机构有没有积极动作，即便上涨，是机构推的，还是短线客抄底所致？自己吃不准的， 点这里进博尔系统 ，再自己量化。

2800的钻石坑

真正挖钻石坑的股票，如果去量化一下，交易状态与上面那种下跌是完全不同的，首先下跌的同时，机构库存就是很明显的。并且，同时可以量化出蓝色的空头回补主导，就像下面图里的股票，这种状态，就是机构低吸。

所以，看现在这行情，开盘大跌之后，一口气都翻红了，在很多朋友就指望今天走V型反击的时候，它又跌下去了。而这种上上下下的背后，其实就是，各方力量在实现自己的意图，眼下这种市场环境下，调整必然是一批资金的攻击信号，同时也肯定是有另一人在互相践踏，夺路而逃。大家自己拿博尔系统量化，看当前交易状态是不是伴随着市场新低而起了变化（ 博尔系统可由此进入 ）。此刻不用为反击厉害的股票举杯庆贺，也不用为破位的股票捶胸顿足，2850上的较量才刚开始。



