今天的低开，强两天看我博客的朋友，就在问我，是不是看到美股高位下跌，所以A股同步低位下跌，维持两个市场间的价格势差，保持对海外资金的吸引力。造成全球资金搬家，进入A股，积累到一定时候，厚积薄发。

这种思维，我发现很多朋友都有，包括不少业内的朋友，也这么看。甚至我自己，最近这段时间的所见、所闻，也支持这种判断。早上的时候还有一个券商的朋友找我说资金落地的事情。但真正做起股票了，不能依靠任何救命稻草，把地球级别的资金搬家，当做当前投资持股的理由，一旦出错都是大错。现在成交小，股票多，是事实，这事实面前，所有觉得行情没事，就自己的股票没事，都是迷魂汤。

又到两难困局

并且，当前我也发现很多朋友的思路是混乱的。一方面，确实相信资金进入A股，行情跌不下去。但另一方面，着实害怕自己的股票是被放弃的那种。所以跌的一多，心理就承受不了。以至于早上低开时候，就有朋友让我帮他看看股票好不好，不好的话就走了得了，不做股票了。我当时就让他先去用博尔系统，去量化一下“机构库存”的变化，当时那朋友还问我，有必要再看吗，他都不想看了。我只能对他说，你都准备出局了，还怕多看一眼，知道有没有机构在做？其实那几个朋友系统早就有了，只是一慌给忘了。大家要用 ，这是博尔系统的链接入口 。

拐头之后的注意点

结果他想想也对，就去量化了，一看他不走了，他的股票就是下面图里左边的那个，橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化。而红色代表的是做多行为主导了交易。也就是说当时，有积极的机构行为，并且直接导致了交易做多。这样的股票早上如果跑了，直接就吐血了。

真正，要跑掉的，是想图里右边的那只股票，之前也上涨，但涨到后面机构库存都消失了。结果稍有点风吹草动就跌下来去了，救都就不回来，速度飞快。这种股票壮志断腕，那是勇气。不过就算跑了，也不用就此不做了，现在2850点位置，有潜力的股票依旧非常多，一歇下来就有人低吸，这种状态下，那些有“机构库存”，并且还在做多或者回补低吸的股票可以随便换。用博尔系统自己去量化“机构库存”，再量化主导交易的力量，那就能看到此刻机构的动作，往往绝境中的生路就在里面，（ 此处可以直接进入博尔系统 ）。

有机构不深究

还有就是，最近很多朋友量化之后，发现橙色的“机构库存”在增加，当股价现在还是跌的，于是也来问我，并且深究不少问题，比如这个股票既然有机构在里面动作，看上去是有内幕，然后问我是不是知道。我也只能和他打比方，你家一个亲戚，是知名大机构的负责人，管控着几百上千亿的资金，他到你家做客，你是不是会很开心，因为人家随便说几句，你就能获得足够的利益。甚至连你家邻居知道你有这层关系，都会羡慕。如果他跟你说了两个股票，你会再去问这个股票背后有什么消息吗？问了人家不会说。但即便不问，你也等同于侦测到了一次机构的行动。所以能看到机构的动作，真就足够了。