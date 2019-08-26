或许还会大跌，但砸坑也是钻石坑(2019-08-26 09:15:26)
早上爬起来就看到一朋友发来着急的消息，正好上次说的落地的事情，有些眉目了，我就给北京那两朋友挂电话，顺便问问他们的意见，结果人家和我说，你就帮忙抓紧落实落地的事情，不会亏待你的。
本着「打破砂锅问到底」的精神，我是不依不饶，结果那朋友和我说，其实自己琢磨，都能琢磨出来，但是更深层次的博弈不就是都知道了外资要进来，那就需要有个足够的势能差，吸引他们往这里流，一旦一个流动速度起来了，潮流就势不可挡了。
被他这么一说，我自己也有点方向了，正如我这朋友说的，多数时候，所有股票都有一层幕布，当然这动作未必一定是内幕消息，交易状态的变化，机构行为的变化，都是的。能看到了动作，你就不会害怕了。大家也可以和我一样用博尔系统（这是博尔系统的入口，可以直接进入）去关注下个股的交易行为，量化清楚，就心里有谱了。
台下博弈出牛股
就像本周一些股票是突然涨起来的，然而，如果去量化一下交易，看似突然的上涨之前，主导交易的力量，早就呈现出「红黄交替」的局面，准备工作早做好了。而红色代表的是做多主导，黄色代表的是获利回吐主导，「红黄交替」的局面，就说明这个股票正处于做多股价上涨、出现获利盘、做多力量消化获利盘再上涨的循环中。而这种循环局面是典型的多头格局，牛股都出现在这种格局里。
有的朋友可能会说咋就看不到资金呢？实际有的资金是故意隐藏的，招摇过市的那都是等不及的表现，大家自己要判断手头股票会不会走的好，也不用等到明显上涨之后，可以用博尔系统（这是博尔系统的入口，可以直接进入），然后自己量化手头股票的交易状态，「红黄交替」就没问题，因为过程做多，结果就不会差到哪去。
谁不希望自己的股票能涨上去，但是台面下的交易行为不配合，你想不用想，最糟心的是不仅不做多，而且还是绿色「做空主导」，那就彻底凉凉了。就像下面的股票，都是前车之鉴，同样的震荡，做空主导的绿色远远超出了做多主导的红色，做空优势之下，让股价涨上，除非天上掉馅饼。