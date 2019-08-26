早上爬起来就看到一朋友发来着急的消息，正好上次说的落地的事情，有些眉目了，我就给北京那两朋友挂电话，顺便问问他们的意见，结果人家和我说，你就帮忙抓紧落实落地的事情，不会亏待你的。

本着「打破砂锅问到底」的精神，我是不依不饶，结果那朋友和我说，其实自己琢磨，都能琢磨出来，但是更深层次的博弈不就是都知道了外资要进来，那就需要有个足够的势能差，吸引他们往这里流，一旦一个流动速度起来了，潮流就势不可挡了。

知情者透露的做盘信息

所以真正的博弈不是我们在台面上看到的，往往是台面下的东西在起作用。他给我打比方，你不要觉得大家都是跌下来再去买股票，实际不存在的，因为跌的时候谁也不知道对不对，这样就没有风险可以对冲，所以一般都是市场折腾的时候进场，跌下来可以去补，万一有问题还可以对冲风险，对他们这个量级的资金来说，没有保全动作，是不会出手的。