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或许还会大跌，但砸坑也是钻石坑

(2019-08-26 09:15:26)
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量化投资

量化交易

概率预测

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早上爬起来就看到一朋友发来着急的消息，正好上次说的落地的事情，有些眉目了，我就给北京那两朋友挂电话，顺便问问他们的意见，结果人家和我说，你就帮忙抓紧落实落地的事情，不会亏待你的。

 

本着「打破砂锅问到底」的精神，我是不依不饶，结果那朋友和我说，其实自己琢磨，都能琢磨出来，但是更深层次的博弈不就是都知道了外资要进来，那就需要有个足够的势能差，吸引他们往这里流，一旦一个流动速度起来了，潮流就势不可挡了。

 

 

知情者透露的做盘信息
所以真正的博弈不是我们在台面上看到的，往往是台面下的东西在起作用。他给我打比方，你不要觉得大家都是跌下来再去买股票，实际不存在的，因为跌的时候谁也不知道对不对，这样就没有风险可以对冲，所以一般都是市场折腾的时候进场，跌下来可以去补，万一有问题还可以对冲风险，对他们这个量级的资金来说，没有保全动作，是不会出手的。 

被他这么一说，我自己也有点方向了，正如我这朋友说的，多数时候，所有股票都有一层幕布，当然这动作未必一定是内幕消息，交易状态的变化，机构行为的变化，都是的。能看到了动作，你就不会害怕了。大家也可以和我一样用博尔系统这是博尔系统的入口，可以直接进入）去关注下个股的交易行为，量化清楚，就心里有谱了。

 

台下博弈出牛股

就像本周一些股票是突然涨起来的，然而，如果去量化一下交易，看似突然的上涨之前，主导交易的力量，早就呈现出「红黄交替」的局面，准备工作早做好了。而红色代表的是做多主导，黄色代表的是获利回吐主导，「红黄交替」的局面，就说明这个股票正处于做多股价上涨、出现获利盘、做多力量消化获利盘再上涨的循环中。而这种循环局面是典型的多头格局，牛股都出现在这种格局里。

或许还会大跌，但砸坑也是钻石坑
有的朋友可能会说咋就看不到资金呢？实际有的资金是故意隐藏的，招摇过市的那都是等不及的表现，大家自己要判断手头股票会不会走的好，也不用等到明显上涨之后，可以用博尔系统（这是博尔系统的入口，可以直接进入），然后自己量化手头股票的交易状态，「红黄交替」就没问题，因为过程做多，结果就不会差到哪去。

 

有戏没戏就看一点
实际上，大家只要多去量化一段时间，就会清楚的认识到，主导交易力量呈现「红黄交替」的局面，才推动股价的上涨，并且「红黄交替」交易局面一直持续，哪怕股票不涨，都是暂时的，做多动能积累之下，没道理不涨的。但这个交易格局一旦不存在，股价是涨不上去的。

谁不希望自己的股票能涨上去，但是台面下的交易行为不配合，你想不用想，最糟心的是不仅不做多，而且还是绿色「做空主导」，那就彻底凉凉了。就像下面的股票，都是前车之鉴，同样的震荡，做空主导的绿色远远超出了做多主导的红色，做空优势之下，让股价涨上，除非天上掉馅饼。 
或许还会大跌，但砸坑也是钻石坑

虽然说周五指数不错，但是大家手里多数的股票还都是震荡的，那就用博尔系统（这是博尔系统的入口，可以直接进入）去量化清楚。当前很明显，多数投资者是注重涨跌结果，不注意过程的，而去量化，就能把过程给展现出来。这么一来，已经和绝大多数人看的不一样了。也因为和别人不一样，赚钱的机会才会大大增加。

 

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