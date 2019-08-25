最近挺忙，因为托我办事的人很多。总的来说就是资金虎视眈眈，各种各样的资金都有，形形色色，连老外的都有。同为8月，去年8月是哪有那么多事情。或许指数点位还是那个点位，但1年之后，场外资金的态度已经截然不同。这点我是亲身体会了。

两周之前，就有朋友介绍海外的朋友给我认识，很急的样子。当时还是云里雾里，现在看看MSCI的扩容，富时罗素的扩容，5000亿资金扩容规模摆在哪里，周五晚上美股那边有是这种跌法，几个事情串起来，此时此刻，我有点感觉是全球资金大搬家的前奏。

如果这是10年前股市，我估计已经满仓随便买股票了。但现在，毕竟股票太多，你不利用市场的波动，不弃弱择强，满仓踏空都是极有可能的。眼下的破局主线，10字，下面我仔细说。

十个字对应

本周行情是在指数急涨120点之后的休整，这种休整必然伴随大量短期获利盘，同时整体市场成交量并没有突飞猛进，说明场外资金随多，但也在找机会。这种情况下，个股上的获利盘一旦涌出，是不容易对付的。应对就是十个字“单吐无需虑，连吐须小心”。而大家手头股票的交易，是否正在被“回吐行为”主导交易，可以用博尔系统去量化（ 点击进入博尔系统 ）。如果量化出来，黄颜色的“回吐主导”出现，就要上心了。系统在各个应用商店都能找到的。后面能不能跑赢，跟现在有多少获利回吐，关系很大。

单吐与连吐

对于一个上涨的股票来说，最好都是持续的做多行为主导，这种状态可以无脑持有。但现实情况是，只要上涨，就难免有获利回吐出现，但只要获利回吐是偶尔出现一天，并不要紧，因为做多力量还占据着绝对的优势。就像下面图里左边股票的交易状态，就是单吐无需虑，除了仓位特别重的时候要控制一下仓位，做短线赚钱就跑之外，其他情况下，完全可以继续持有的。

而需要当心的是连吐状态，回吐一天可以不在意，回吐两天可以不打紧，三天、四天获利回吐如论如何都得注意。太多突然下跌的股票，之前的状态就是连续的获利回吐主导交易。而今天不少股票确实出现了调整，但调整背后是做多还是获利回吐？是回吐了一天，还是早就连续回吐，手头股票有没有连续回吐，跟涨跌没关系，上涨中也会边涨边图，自己那博尔系统量化一下最放心， 这是博尔系统的链接入口。

弃弱择强的双重检验

另外，除了注意获利回吐，还可以通过量化机构资金的行为，做双重检验，看的更清楚。比如有些股票，确实有获利回吐，但只要再去量化“机构库存”，发现橙色的“机构库存”还在不断增加，那就说明机构参与的积极性还在增加，后面很大的可能就是机构继续积极动作，做多力量重新消化掉获利盘，通常获利回吐不会很长时间，这个状态就和下面图里左边股票的状态是一样的。

但如果是连续出现获利回吐，“机构库存”又不断下降了，到最后消失。这显然就是回吐，机构逃跑，这种交易状态下，更容易走弱。而大家自己博尔系统多量化几回，就能看的更清楚。 点击此处，进入博尔系统 ，但确实能解决很多问题。显然，只要大家自己交易状态积极与否，自己能够看清，后面选择，大家都差不多，不会很离谱的。但看不到，走势都差不多，靠猜，这就不好说了。



