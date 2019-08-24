北京来了两个朋友，约出去喝茶，让我帮忙联系下落地的事情。他们聊的时候说，让我务必帮忙快点落实，否则就来不及了。

给大家简单解释下什么是落地，这是行话，资金要找营业部做承接，否则大家都知道，尤其现在有好事者，经常会指点营业部资金的来源，实际在我们业内，通常是换着做的，因为每一次做股票都是个系统工程，也是利益分配，不可能签订长期合同的。

又见羊群效应

我问他们为何这么着急，现在有些还在做尽责调查呢，他们说，从时间表来看，蛮紧张的。像MSCI是8月27日扩容，富时罗素是8月23日可能扩容，连标普道琼斯也可能在9月初扩容，到时候大家集体抢筹。我说看不出呀，收盘的时候，不是多数股票都在调整嘛，两个人和我说，这才对呀，肉少僧多，否则茅台怎么会涨到1100呢。但是两朋友也说了，目前还有一些不安定因素，所以也有可能没有这么快到位，但是动手肯定没错。





看到没有，这就是专业，大佬们都是越震荡越折腾，但是一般老百姓呢？之前我问过公司一些非专业人士，他们是涨200点不卖，跌200点也不卖的主，所以才有股民最喜欢坐电梯的段子。

毫无疑问，现在就是要动，怎么动呢？简单来说就是跟着大佬动，大家也可以和我一样，用博尔系统（ 这是博尔系统的入口，可直接进入 ））去量化下手中个股的交易行为，看看手中个股的「机构库存」数据的变化情况，这样就知道「机构资金」的动向了，看清了就知道此刻哪些该动，哪些不该动。而且还要说一点，跌下来的时候大家一起跌，但涨上去并非一起涨，后的行情就算能涨，真正能上去的股票只是一部分。

有钱你就跟着大佬走

现在手里有闲钱的，我就说一句，这么多消息透露给大家，牌面上看得很清楚，眼下就是跟着机构去买点， 这点你可以用博尔系统 ，然后跟踪「机构库存」不断增加的股票。库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。



这种交易行为上的事情，我之前还和一些机构的朋友聊过，他们也很无奈，他们说这是水平，想要隐藏是很难得，因为交易的方向是无法改变的。但是用的人多了就不一定了，所以我说博尔怎么一直在控制人数，原来也有短板。

有股你就看机构眼色行事

今天盘面上另一个糟心的事情就是，分化已经开始了，有些是连涨，像九鼎新材（002201）这样的就不消说了，还有像领益智造（002600），诚意药业（603811）这类已经是连续攻击，还有一些一直是阴阳怪气的。但我要说，如果自己对手头股票横看竖看不满意，总觉得涨的慢，那最好也用博尔系统去量化（ 这是博尔系统的入口 ），如果量化出有明显库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的「机构库存」都没有了，后面是好不了，该走还得走。