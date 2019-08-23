每个月，我都要做一下行情机会的评判。我的评判里，有四种状态：





高成功率低失败率配合低收益低亏损，这是平庸的机会；低成功率高失败率配合高收益高亏损，这是高风险的“不可逆”机会，往往是重大亏损的源头；成攻率与失败率对等配合高收益低亏损，是好机会但需要有风险对冲；高成功率低失败率配合高收益低亏损，这是重大的博弈机会。

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而此刻，我的判断是，重大博弈机会，一天天临近了。盘面上的表现，上一篇文章里已经说了一部分，这里继续。

三种虚实

现在这个市场，机会是临近了，但还没到闭眼买股票的地步，如果是闭眼买股票，现在比一月份行情启动时，风险要大的多的多。要是自己的股票底子比较虚的话，没准就是一日之间，毁于一旦。对此前面晚上的时候，和不少朋友都聊过这个问题。我是请他们先去用博尔系统，量化交易，重点是看股票的虚实，这方面大家要量化的，可以直接点击进入。

然后虚实方面，请记住“涨幅是虚，资金是实；高低是虚，震仓是实；账面是虚，落袋是实。”

资金是实，涨幅是虚

第一种“涨幅是虚，资金是实”，眼下非常普遍。很多股票别看这几天涨的不错，但上涨背后你用博尔系统去量化，如果量化不出“机构库存”的，这就是说，一些股票目前反弹中机构资金并不积极，甚至就是在放弃。这样的股票，上涨往往很难持续。

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一个真正健康的上涨，未必一定要风风火火，但至少量化“机构库存”，能看到持续的增长，这说明伴随股价的上涨，机构行为越来越积极。这样的上涨才会更有奔头。这些，大家一样用博尔系统去量化，此处是博尔系统的链接入口，可点击进入。然后自己量化交易，尤其是自己股票周五上涨，自己心里期望值陡然上升的时候，一定拿博尔系统量化一下，别忽视“机构库存”，否则大意失荆州的事情，股市里是经常上演的。

高低是虚，震仓是实

另外，眼下涨起来不讲理的股票越来越多，这是市场被激活的标志，而市场既然被激活了，高低也就成了自己主观的好恶评判，但对操作的成功与否，并不关联。一些股票涨上去之后，震荡了，不要以为一定是做头，很可能调整一下之后还有高。关键点是，这种调整是不是在震仓。只要是震仓，机构在洗浮筹，那后面还有戏。否则如果是做头。这就完全不同了。大家看下面图里股票的对比，一看就明白。

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“机构震仓”的股票，当然会有“机构库存”，并且如果再去量化交易，主导交易的力量一开始肯定是做空主导（绿色）砸盘，但砸盘时间不长，很快就是“空头回补”主导（蓝色）低吸买回股票。这种交易状态，就是“机构震仓”的交易状态。大家遇到调整的股票做强势回踩的买点，进博尔系统去去量化有没有震仓迹象（点此进入博尔系统）。而做头的调整，往往是没有空头回补主导（蓝色），只有做空主导（绿色）。这结果就完全不同了。

另外一个账面是虚，落袋是实，也不是说什么股票都要一涨就卖，具体的后面我再说。