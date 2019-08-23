今天行情虽然也就13点的上涨，但意义重大，每个看出来的朋友，后面文章得仔细看了。眼下的行情，可以说很多散户都不做了，也不看了（看看成交量就清楚，确实如此）。包括我的不少亲戚朋友，了解下来也是这个状态。但最近几天，我是和他们说，现在的股票应该看看了。

大机构的共识

为什么？有心的朋友都能注意到，昨天茅台1100元创新高了，今天恒瑞医药创新高了，海天味业也创新高了，美的集团，1个月前就已经新高了。这些股票，都是一个行业内的龙头，市值都是千亿、万亿的水平。里面都有十几万、几十万的参与者。这种股票能创新高，绝不是某个资金自己做盘能做上去的。这种历史新高的创出，本身就意味着，这个市场里那些规模最大的机构，达成了共识。如果他们没有共识，绝不会有如此集体表现。而后续盘面上，券商股还能在给一次强力一击的话，那么2019年的第二波行情就板上钉钉了。

2019第二波，准备

对此，我们现在可以做什么？一是积极准备，一旦第二波行情真来了，决不能错过。二是，在这个准备过程中，一定避开市场的弃儿。因为过去市场的十年里，就个人投资者而言，可能什么都没变，但实实在在股票的数量翻了好几倍。这种情况下，不要指望，下一波有一季度那样的普涨福利。一季度的福利，完全是建立在2017~2018年，大量题材股下跌70%的情况下的产生的，而眼下不具备这个条件，行情再好，但很多股票会依旧无缘。

至于大家现在做什么样的股票，不容易出错？跟着资金，跟着行为走就是了。现在交易状态健康的股票，未必要涨的多么快，但拿博尔系统去量化，有两个条件必然都符合，一是做多主导的力量占据优势，就像下面图里的那样，红色的做多主导在最近优势明显。这点对大家手头的来说也是一样的， 博尔系统可以点击此处进入 ，同样可以量化。

另外橙色的机构库存也在不断增长，说明机构资金的动作越来越积极。有这两点的股票，就算涨幅落后，但一点都不差。而眼下大家手头的股票，如果也没有大的动作，同样可以去量化（由此进入系统量化）。量化出来，做多主导的力量有没有优势，机构行为有没有越来越积极，直接就看到了。

看不明白，就有问题

而之所以要把这些看明白，也是因为有些涨的慢的股票，确实是有问题。最直接的一个问题，就是“机构库存”在消失，或者已经消失。要知道最近这段时间，机构资金的行为总体是越来越积极的。这种环境下，要是机构库存还消失，这个股票不出问题，还什么股票出问题？

机构库存消失，往往意味着机构资金放弃了这个股票，这种时候，是什么愿意放弃的已经不重要了，大家自己拿博尔系统去量化（ 点击此处可直接进入 ），多看一些股票，自己就会有结论——远远躲开才是紧要的。因为没机构照顾的股票，反复下跌都有可能。就前几天很多朋友也担心他们的股票反弹一下之后又跌下去。但看走势我也不好做判断，的都是通过量化来判断的。大家要判断的话，也去应用商店里装一个，然后看一眼就清楚了。总之，眼下已经不是黎明前，而是总攻前了。总攻令会不会下达，不去猜，但准备必须做。



