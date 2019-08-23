今天市场，指数11点的上涨不算多，但却是有了很明显的龙头带动效应，一切是显然的，昨天茅台创1100元的新高，或许多数人对茅台并不感冒，但五粮液显然是感冒的，进而影响其他白酒，白酒这么涨，啤酒股呢？饮料股呢？酱油股呢？食品股呢？当龙头突破后，后面的涟漪是很大的。而今天恒瑞医药的突破，又把医药股带上了这个逐步扩散，整体价格水平上台阶的道路上。而这一旦形成模式，从龙头带动效应，就会向着“财富效应”、“赚钱效应”发展。对于参与其中的资金来说，受益良多。

这种效应的扩散和联动是有很强的次序和规律，因此眼下有很大的机会是可以「跑赢市场」的。但必须避免的就是操作的无序性和随机性。

灵魂三问

什么是无序，随机？你可以尝试对自己的投资发出灵魂三问：我为什么要买入；多久才能达到目标价位；如果下跌，止损价是多少？如果这三个问题，你没有答案或是你还需要思考，这就是投资的无序性和随机性。



作为专业投资者，和普通投资者相比，最大的优势并非是渠道优势或者资金优势，而是有着极为苛刻的投资标准，即对于买卖都有明确的规定和客观依据，而多数普通投资者对于买卖的追求是今日买入，明日涨停，至于其他的都交给老天罢。究竟谁更胜一筹，实际是高低立下。因此，建立一套属于自己的投资标准就显得尤为重要。



以下介绍某博尔用户的投资标准为例，希望对大家有所启发。



目前A股市场的个股数量已经接近4000家，所以在所有的操作中，排在首位的就是选择操作对象，如何选择呢？来看一组数据。本轮行情，粗看始于8月15日指数的触底反弹，但是从量化大数据的角度来看，从8月9日盘中开始，代表「机构资金」活跃程度的「机构库存」数据已经开始明显增加，而从个股角度来看，也是从8月9日开始，「机构库存」主导的个股家数超过了500家这一影响力临界值（即机构资金行为开始对市场产生影响），一言以蔽之，8月15日开始的百点上涨始于一周前机构资金源源不断的活跃，所以重点关注「机构库存」数据的变化，大家也可以从这里进入博尔系统，然后用系统去看下「机构库存」活跃的个股中有没有自己的。







关注「机构库存」数据，可以归纳为：用「五日库存，抓两头，看不同」。



第一步：「五日库存」做初选。据不完全统计，一般年份中，有65%以上的时间，「五日库存」数据维持在100家以下，剩下的35%就是个股「黄金期」，所以利用「五日库存」数据完成初选。



第二步：「抓两头」。第一头：重点看「机构库存」数据持续时间很久的股票，持续的时间越久，未来「强者恒强」的机会越大。而第二头：重点看刚刚进入「五日库存」列表的个股，也就是“「机构库存」数据刚刚出现几天时间的个股。尤其在个股黄金期中，此类个股未来「机构库存」数据持续出现的概率较大，值得关注。像这阶段走强的很多个股，如九鼎新材（002201），南华仪器(300417)，中潜股份（300526），奥联电子（300585），都可以利用前述两点捕捉到。 大家可以点这里进入博尔系统 ，去体验下「五日库存」功能的神奇之处。



第三步：「看不同」。

「机构库存」数据活跃，股价通常都比较强势。但是偶尔也有异动，即股价下跌但机构库存持续活跃的现象，那么这在「两头」个股中更值得关注，试想当整个市场已经活跃的时候，股价却不断下跌，而机构行为又很活跃，其中必有蹊跷。像近期因为连续三个涨停板而受到市场关注的武汉凡谷（002194）就是he典型的情况，从7月17日到8月1日，「机构库存」非常活跃，但股价表现的不温不火，尤其是从7月17日到7月29日，9个交易日，「机构库存」数据连续9天增加，反观股价却是反复波动，毫无起色，但实际这就是「机构」狡诈之处，当都以为该股熬不住的时候，结果8月13日，「机构库存」数据重新活跃，次日开始连续三个涨停。