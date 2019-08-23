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先异动后变盘，又出一批腾天巨浪！

(2019-08-23 09:27:42)
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量化交易

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概率预测

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量化投资

昨天中午、下午的时候，我文章里都说了自己这么多年里，关于量化投资的心得。针对眼下的行情，就是打集体负智商、打风险收益比、打异动利益链。有朋友将其戏称为“三打百股经”，说的挺形象的，而前两个说过了，说第三个，打异动利益链。 

走出随机漫步

量化交易，归根到底进行的是交易行为量化。因为股票的波动，很可能是随机的，从这条路上下手，去研究涨跌规律，结果很容易就回到随机漫步理论的范畴里。在这个范畴里，研究的再有心得，无非是概率的高低。而概率属于“不确定中的确定”，对于股票投资来说，它虽然也需要去看，但这是第二步的。第一步要做的是确定的东西。 

什么是确定的？已经发生的交易行为、交易状态，这些都是确定的。并且交易行为不是随机的，是抱有目的去参与的。所以行为的后续发展才可以预期。这是研究概率、研究基本面、研究估值所不能比拟的。 

从行为看诉求

而在交易行为中，我自己最关心的就是异动行为，以及异动背后，明显的利益倾向。比如看下面图里的股票，是我用搏尔系统对交易进行量化后的截图，里面的异动就非常明显。

先异动后变盘，又出一批腾天巨浪！

上面图里的这种异动，就是下跌中，机构库存不减反增。正常来说，下跌是机构资金再跑，不大会出现，机构库存不断增加，交易态度越来越积极的景象，一旦出现这种状态，显然是反常，这种一种异动。再从利益链的角度去评判，你说机构资金在下跌中不断加码，他想干嘛？大家都能看明白，所以后面股价的上涨一点也不奇怪（博尔系统，可以从此处进入）。


另外，说到积极的机构行为，我长期观察的结果是，积极的机构行为从来都是分阶段出现的，一会出现，一会消失的情况几乎是没有的。因此一个前期震荡、调整的股票，如果机构库存从无到有持续出现了，所代表含义，就是机构资金对这个股票的态度改变了，之前是消极的、不管的，现在开始积极起来了。而这种积极的目的，更可以通过搏尔系统量化出一系列的异动来确认，就像下面图里的股票那样。先异动后变盘，又出一批腾天巨浪！

上面图里的股票，就是这段时间里，出现机构行为从无到有，又下跌增长，再连绵不绝，推动股价不断上涨。而手头股票是不是刚涨到半道上，后面还要继续涨，也一样可以去自己去量化，这是博尔系统的链接入口。上述这种持续上涨中，「机构库存」所展现的，正是每个阶段的机构行为，对之前行为的继承和发展，这也是行为量化可以预判后面股价涨跌的原因。靠的不是猜股价，而是对资金行为依照其利益诉求的推演。


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