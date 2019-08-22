今天贵州茅台冲过1100元，又新高了，我看券商有给茅台1250元的，也有给1480元的。反正只要涨，但茅台的预期价只会越来越高。但做什么股票都有一个风险收益比的问题。最好要低风险高收益，而眼下比茅台预期风险小，预期收益高的不是没有，但得好好量化才行。显然茅台股价的涨幅，目前是远远超过了茅台酒价的涨幅。

中午开始，说了我自己的一些量化交易心得。面对当前的行情，量化交易的着力点，就是打群体负智商，打风险收益比，打移动利益链。中午的时候，对什么是群体负智商，如何将其作为破局的突破口，我详细说了。下午说第二个，打风险收益比。

猜拳背后的思考

风险收益比，我曾经和朋友们说过多次，这东西并不抽象，打个譬方，大家就明白。比如说两个人猜拳，胜了赢10元，输了亏10元，你玩一段时间后，会赢亏多少？基本不会大亏，也不会大赚。但如果你知道，只要出石头，赢起来能赢20元，亏起来只亏5元，那你会怎么选？更多的可能是会多多的出“石头”，一次、两次不好说，次数一多，你一定赢。

量化，在很多时候，做的就是在猜拳的同时，判断出“石头、剪刀、布”，出哪个，能赢更多的钱，而损失更小。而这点，只要大家拿博尔系统来量化， 这是博尔系统的入口 ，直接就能切身感受到。以震荡股票为例，一个震荡股票，未来是突破还是破位，说不清楚，风险收益是对等的。但如果你能量化出来，一个震荡的股票，橙色的机构库存越来越强，说明机构资金在这个股票中越来越积极参与了。

而另一个震荡股，完全不同，机构库存都消失了，说明机构资金目前对这个股票处于放弃状态。那么，同样两个震荡的股票摆在你面前，哪个潜在的风险更大，哪个潜在的收益更大？谁都不傻，谁都会选机构库存越来越强的那个。至于手头股票目前的交易中，机构的态度，就自己去量化，缺系统的， 可以点这里直接进入 ，很快的。

真的低风险低收益吗？

顺便在多说一句。很多朋友把“高风险，高收益”、“低风险、低收益”、“风险收益成正比”挂在嘴边，但实际这种话是有适用范围的，操作中，比如满仓做，一定风险比轻仓做来的高，但同时收益自然也肯定比轻仓做来的高。但对于交易状态来讲，则是反过来的。高风险的交易状态往往低收益，低风险的交易状态往往是高收益。不仅仅是震荡的股票如此，上涨的股票也是如此。