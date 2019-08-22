这两天行情震荡中，由于热点切的很快，一会深圳本地股涨起来，下午又跌下去，一会园区开发股又飙涨，搞的不少朋友，一开始还觉得深圳板块要连板，后面有觉得没戏，然后有觉得炒地图会变个形式变成炒园区。反正是一日多变。对此，我是一直和那些朋友说，别这么盯着涨跌，来判断后市。先想想清楚，此刻参与A股，到底是想得到什么？

做股票的目标自然是盈利，而现在市场震荡，你要盈利肯定要跑赢市场，不然结果最好就是不亏不赚，而做股票不亏不赚，真就没什么意思了。

大赚小亏，还是大亏小赚？

而现在如此频繁的震荡，涨起来的机会天天都有，但因为震荡太频繁，失误也难免，区别就是大亏小赚，还是小亏大赚。这行情，把损失控制在小范围内，肯定就能跑赢市场，进而大赚一把。也正是因此，股票容易小亏大赚，还是大亏小赚， 可以先从交易上入手，拿博尔系统自己去量化一下交易，很容易看出两类股票的区别，然后就是留强汰弱了。

先说小亏大赚的股票。一些股之所以能够小亏大赚，有个很重要的原因，就是机构资金在里面积极的参与。一股票就算下跌，但只要里面的机构资金越来越积极的参与，最终结果就是大概率的收复失地，还能再涨回去。

而现在类似上面图里的股票，都是成批的在出现。毕竟5月震荡已经大半月，而一般震荡能持续1个多月已经够长了。所以机构资金在这几天开始积极起来，目的也是很清晰的，就是在震荡的下半场开始积极参与，然后就是打破震荡局面，率先领涨。而此刻大家手头股票有没有这种状态，可以自己以博尔系统的量化交易数据为依托，进行判断， 点击此处可以进入博尔系统 。后面即便市场往下走，这样的股一开始也能扛一扛，甚至自己走独立行情。

总有股票，大跌小涨

而可能会让人大亏小赚的股票，交易状态就不是上面那样了，而是量化出来，橙色的“机构库存”越来越弱，直到消失。说明机构资金对这样的股票，力不从心，最终放弃，不积极动作了。

横盘震荡的时候，缺乏机构的参与，结果是很难涨上去的，而跌下去，却是很容易，甚至可以无抵抗就破位的，就像上面图里的股票那样，跌了又跌。我想这样的状态，大家应该都不希望看到，但目前资金也就沪市也就2000亿的成交量水平，深市也差不多，这种资金水平，能做1500~2000只股票已经算是不错了，难免有股票被边缘化。这方面可以拿博尔系统多多量化，，看有没有积极机构动作，手头没有博尔系统， 可以直接点这里进入使用 ，要是量化出来，股票在没人管的过程中，股价的下跌往往就是很大的。另外，对于大赚小赔和小赔大赚，交易状态也不止一种，看机构，是很直观的一个，还有很多其他的特征明显的交易，也能看出来。接下来我继续讲。



