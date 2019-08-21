今天一直在说要跑赢市场这个话题。确实，在5月震荡至今，这种市场里，跑不赢市场，通常就是亏钱，后面只要这种震荡行情持续，这种局面就很难改变。而要跑赢市场，也就做到择强、借风、机动三法。中午说了弃弱择强的十字应对，下午就借着说一下，借着市场风潮，御风而行跑赢市场。

风潮，10倍的前提

市场有顺风的时候，也有逆风的阶段，顺风顺水，10万赚成100万，不是问题，逆风逆水时，辛辛苦苦整几年，还不如存银行。而眼下市场，各种题材都跃跃欲试，盯的就是做多的风潮。哪个地方这股风潮起来了，那么这个板块，真就会大热。否则，题材再好，也是昙花一现。

而这几天，好几个朋友就是在这点上，碰了钉子。他们前些天做海临港特区概念，结果消息出来就大跌。今天买进深圳示范区股票，但一天心跳下来同样没怎么赚。跟我吐槽的时候，我是请他们先去量化一下，交易上是不是已经起了做多的风潮，拿博尔系统量化做多行为是很快的。没有的朋友， 可以点这里进入使用 。

如何御风而行

通常，我们看到的就是涨跌，自然连续几天的上涨，多半就是资金做多导致的，但资金做多的力量有多大，并非一定就是涨的多，力量就一定大。不去量化，很难衡量。就拿深圳先行示范区板块来说，好几个股票，前两天就是两个涨停，并且显然也是有资金做多。但博尔系统量化的结果是，尽管做多主导，但谈不上，空前的，不过就是和一季度一个水平。而真正能一飞冲天的股票，做多力量往往是空间的。回看当初炒作上海金改板块，龙头股浙江东日，同样在第二个涨停的时候，代表做多主导的红柱空前的厉害，到了过去几年都从未有过的地步。