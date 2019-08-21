赶上这波风潮，后面会有3倍5倍！(2019-08-21 18:28:05)
今天一直在说要跑赢市场这个话题。确实，在5月震荡至今，这种市场里，跑不赢市场，通常就是亏钱，后面只要这种震荡行情持续，这种局面就很难改变。而要跑赢市场，也就做到择强、借风、机动三法。中午说了弃弱择强的十字应对，下午就借着说一下，借着市场风潮，御风而行跑赢市场。
风潮，10倍的前提
市场有顺风的时候，也有逆风的阶段，顺风顺水，10万赚成100万，不是问题，逆风逆水时，辛辛苦苦整几年，还不如存银行。而眼下市场，各种题材都跃跃欲试，盯的就是做多的风潮。哪个地方这股风潮起来了，那么这个板块，真就会大热。否则，题材再好，也是昙花一现。
而这几天，好几个朋友就是在这点上，碰了钉子。他们前些天做海临港特区概念，结果消息出来就大跌。今天买进深圳示范区股票，但一天心跳下来同样没怎么赚。跟我吐槽的时候，我是请他们先去量化一下，交易上是不是已经起了做多的风潮，拿博尔系统量化做多行为是很快的。没有的朋友，可以点这里进入使用。
如何御风而行
通常，我们看到的就是涨跌，自然连续几天的上涨，多半就是资金做多导致的，但资金做多的力量有多大，并非一定就是涨的多，力量就一定大。不去量化，很难衡量。就拿深圳先行示范区板块来说，好几个股票，前两天就是两个涨停，并且显然也是有资金做多。但博尔系统量化的结果是，尽管做多主导，但谈不上，空前的，不过就是和一季度一个水平。而真正能一飞冲天的股票，做多力量往往是空间的。回看当初炒作上海金改板块，龙头股浙江东日，同样在第二个涨停的时候，代表做多主导的红柱空前的厉害，到了过去几年都从未有过的地步。
当时我就是让那几个朋友，好好把从上海金改、上海自贸、雄安时期的炒作股票都去量化一下，当时那些板块，之所以成为行情的领军者，看看当时的做多主导风潮，直接就明白了，红柱都是前所未有的强，都是几年不遇。
而对于大家手头股票来说。同样可以拿博尔系统去量化，量化的结果未必能空前做多，但只要做多持续也同样可以，就像上面图里的股票那样。但如果最近在上涨和震荡中，开始出现黄颜色的获利回吐主导持续不断，那同样得注意。获利回吐太多，很容易就引发突然的跳水和连绵的震荡。这点在中午的文章里说了很多了，这里不多说了。