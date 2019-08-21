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2880点十字应对，真不怕它再跌！

(2019-08-21 12:02:05)
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量化交易

股票

概率预测

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量化投资

早上的行情，下上波动只有6个点，极小。并且指数又到了5月以来震荡的中轴，一切都预示着，行情马上又要进入，跑不赢市场就要亏的时候了。这并非我的主观臆断，回看5月以来的这几个月行情，有哪个股票敢说，我虽然总是比市场走的弱，我还是上涨不错？根本就没有的。

 

但有一点还要提醒，“跑赢市场”不是什么新东西，但如果把“跑赢市场”作为一个结果去衡量，那将毫无用处。真正有意义的是，把跑赢市场当做破局主线，眼下要跑赢市场，无而非两种手段，一是利用市场的波动，二是弃弱择强。对此需要一个个详细说，先说弃弱择强。 

十个字对应

进最近两天的局面来讲，指数急涨120点之后，必然有短期获利盘，同时整体市场成交量并没有突飞猛进，说明场外资金进场温和。这种情况下，个股上的获利盘一旦涌出，是不容易对付的。应对就是十个字“单吐无需虑，连吐须小心”。而大家手头股票的交易，是否正在被“回吐行为”主导交易，可以用点这里进博尔系统，再用系统去量化。如果量化出来，黄颜色的“回吐主导”出现，就要上心了。后面能不能跑赢，跟现在有多少获利回吐，关系很大。

单吐与连吐

对于一个上涨的股票来说，最好都是持续的做多行为主导，这种状态可以无脑持有。但现实情况是，只要上涨，就难免有获利回吐出现，但只要获利回吐是偶尔出现一天，并不要紧，因为做多力量还占据着绝对的优势。就像下面图里左边股票的交易状态，就是单吐无需虑，除了仓位特别重的时候要控制一下仓位，做短线赚钱就跑之外，其他情况下，完全可以继续持有的。

2880点十字应对，真不怕它再跌！

而需要当心的是连吐状态，回吐一天可以不在意，回吐两天可以不打紧，三天、四天获利回吐如论如何都得注意。太多突然下跌的股票，之前的状态就是连续的获利回吐主导交易。而今天不少股票确实出现了调整，但调整背后是做多还是获利回吐？是回吐了一天，还是早就连续回吐，手头股票有没有连续回吐，跟涨跌没关系，上涨中也会边涨边图，自己那博尔系统量化一下最放心，这是博尔系统的链接入口 

弃弱择强的双重检验

另外，除了注意获利回吐，还可以通过量化机构资金的行为，做双重检验，看的更清楚。比如有些股票，确实有获利回吐，但只要再去量化“机构库存”，发现橙色的“机构库存”还在不断增加，那就说明机构参与的积极性还在增加，后面很大的可能就是机构继续积极动作，做多力量重新消化掉获利盘，通常获利回吐不会很长时间，这个状态就和下面图里左边股票的状态是一样的。


2880点十字应对，真不怕它再跌！

但如果是连续出现获利回吐，“机构库存”又不断下降了，到最后消失。这显然就是回吐，机构逃跑，这种交易状态下，更容易走弱。而大家自己博尔系统多量化几回，就能看的更清楚（此处是博尔系统的入口）。显然，只要大家自己交易状态积极与否，自己能够看清，后面选择，大家都差不多，不会很离谱的。但看不到，走势都差不多，靠猜，这就不好说了。

 

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