此刻多用散户智慧，很快柳岸花明(2019-08-21 09:32:57)
今天，和不少朋友聊最近的操作。好多朋友都说最近没赚到钱，包括上周开始的反弹上涨中，也没赚到什么钱。于是问他们原因，好几个都归纳为，自己胆小了，一些牛股本来就看好的，但恰恰就是没敢买。比如深圳先行示范区的事情，谁都知道，也知道要炒，昨天一字板没法买，今天盘中又很多时间可以买，但就是觉得涨的那么高，没敢，结果涨停了，很可能明天还会涨停，但就是一边看好，一边踏空。
散户的智慧
但对这种观点，我是不同意的。我跟他们说，股市最大的魅力就是股市总能源源不断的制造新的潮流，而赶上潮流的股票，不管是什么都都会飞。如果用前几年一句流行语，就是风大了猪都会飞。
但很多散户一边看好，一边踏空，实际上并不是什么错误，更是一种智慧。为什么不敢买一飞冲天的热点？因为风大了猪都在天上飞，但最后能真正飞在天上的猪就这么几个，其他都摔死了。散户害怕，因为散户没忘，这是散户的智慧。哪天散户忘记的时候，那距离被套也就不远了。
做好股票，从来不是赶什么风口，而是利用自己的智慧去避开羊群，股市里群体智商基本就是0，归纳起来就两句话，“相信自己的智慧，利用机构的智慧”。相信自己的智慧，一颗平常心，足够让自己做好股票。
何谓平常心？眼下沪市单边2000亿的成交额，根本不足以让行情持续快速井喷，震荡很容易出现，所以这方面可以用搏尔系统来量化交易，如果股票量化出来，出现黄颜色的获利回吐主导，你跑掉一部分套现，大概率就是对的。因为在没有外围资金涌入的情况下，获利回吐一旦主导交易，是很难快速消化掉的，结果就是很容易跌下来，目前无论大盘还是个股，这一规律都在反复上演。大家也可以点这里直接进入博尔系统。
机构的智慧
而利用机构的智慧，是因为机构资金优势，不在于他能买到上涨的股票，因为他们资金量大，自己买，股价就被买上去了。他们的智慧就是会耐心的在震荡中布局，吸货，不断降低成本，最后借机拉升。
由于很多机构就都是这么做的，所以目前拿搏尔系统去量化股票，总能发现，有一批股票这段时间哪怕是反复震荡，但就是始终存在机构库存。这样的震荡，完全可以高看一眼。而那些震荡中没有机构库存的股票，就要担心，会不会跌下去，或者空耗时间，等反弹结束变的一场空。
总之拿搏尔系统量化之后，好处也是显而易见。通常说，盘整是最见看盘功力的，我10年前也觉得难。但用了搏尔系统之后，发现盘整实际看的就是盘整背后的机构动作，这点看清了，什么样的盘整都容易看。（博尔系统的入口，点击进入）应该说，就是量化交易的人太少，所以可以作为一个旁观者的角度，在不影响市场的情况下做量化分析，那确实是有办法看的很清楚。