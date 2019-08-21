今天，和不少朋友聊最近的操作。好多朋友都说最近没赚到钱，包括上周开始的反弹上涨中，也没赚到什么钱。于是问他们原因，好几个都归纳为，自己胆小了，一些牛股本来就看好的，但恰恰就是没敢买。比如深圳先行示范区的事情，谁都知道，也知道要炒，昨天一字板没法买，今天盘中又很多时间可以买，但就是觉得涨的那么高，没敢，结果涨停了，很可能明天还会涨停，但就是一边看好，一边踏空。

散户的智慧

但对这种观点，我是不同意的。我跟他们说，股市最大的魅力就是股市总能源源不断的制造新的潮流，而赶上潮流的股票，不管是什么都都会飞。如果用前几年一句流行语，就是风大了猪都会飞。

但很多散户一边看好，一边踏空，实际上并不是什么错误，更是一种智慧。为什么不敢买一飞冲天的热点？因为风大了猪都在天上飞，但最后能真正飞在天上的猪就这么几个，其他都摔死了。散户害怕，因为散户没忘，这是散户的智慧。哪天散户忘记的时候，那距离被套也就不远了。

做好股票，从来不是赶什么风口，而是利用自己的智慧去避开羊群，股市里群体智商基本就是0，归纳起来就两句话，“相信自己的智慧，利用机构的智慧”。相信自己的智慧，一颗平常心，足够让自己做好股票。

何谓平常心？眼下沪市单边2000亿的成交额，根本不足以让行情持续快速井喷，震荡很容易出现，所以这方面可以用搏尔系统来量化交易，如果股票量化出来，出现黄颜色的获利回吐主导，你跑掉一部分套现，大概率就是对的。因为在没有外围资金涌入的情况下，获利回吐一旦主导交易，是很难快速消化掉的，结果就是很容易跌下来，目前无论大盘还是个股，这一规律都在反复上演。 大家也可以点这里直接进入博尔系统 。