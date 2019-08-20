周二行情小跌3点，本来对于3天反弹120点的市场而言，小跌3点真不算什么事。但停留这这个位置很有意思，下好是5月震荡以来的中轴位置，在这个位置停留，就大有可说了。

第三次别吃亏

一般长期震荡的中轴位置，都是个股自己选择方向的位置。之前下跌的时候基本95%的股票都跌了，但现在指数涨回去的时候，可不会是所有股票都能涨的回来。早上数据上已经做了统计，眼下能涨回来的也就1/3。未来也未必就大于这个数字。而眼下的成交量水平多少，大家有目共睹，这种成交量的水平下，昨天看有分析师喊出“秋季攻势”，我也只能说这又如何？僧多粥少，轮不上也白搭，甚至会倒贴。

好在，这种经验，可能很多朋友已经感同身受了，因为5月以来，这样的情况已经出现了两回了。6月下旬开始，行情也是一波涨，结果茅台带头，让很多消费股飞起来。但也有同样多的，比5月份的位置更低。七月下旬，做反弹的人也很多，做成功的这赚了一把，但很多不成功的，真是配了夫人又折兵。

大震荡背后的此消彼长

而现在指数又到中轴位置，这时候手头个股走掉，可能一走就涨。不走，也可能又吃一轮下跌。要是有朋友之前已经吃过这种震荡的亏，这次不要再吃了。而今天问我类似问题的朋友，我都是让他们先上应用商店，去装一个博尔系统的应用，大家也可以自己直接点这里进入系统，再自己去量化手头那些震荡的股票。可以说不用看多少股票，翻看十几家，自己肯定会找到规律的。

比如说，当前震荡中，为什么有的股票震荡后浴火重生，还更厉害。而有的股票震荡中一开始很强，到后面跌的北都找不到。就是因为，在不同的股票里，机构资金有着截然不同的行为表现。有的震荡中量化出橙色的机构库存越来越多，说明机构越来越积极的参与震荡，自然这种震荡，更容易突破向上，就像下面图里的股票那样。

但同时，也有一些股票正好反过来，震荡中，机构库存反而消失了，说明机构逐步放弃了这个股票。这种股哪怕反弹再快，往往最后还是下跌。这种前车之鉴，不胜枚举。

并且，不仅仅宽幅震荡的股票如此，即便是进三退二小幅震荡的股票，同样差不多的走势背后，机构行为的区别巨大。有的就是橙色的机构库存越来越多，而有的机构库存就是逐步消失，最后股价都跳水。

所以说，指数一旦到中轴位置，股票的路可就大不同了，大家手头股票，是走通天的路还是走挖地的路，决定权不在我们手里，而在机构资金手里。眼下大家手头股票的机构动作怎么看，上面已经说了，博尔系统多去量化，没有的，点这里直接可以进博尔系统，这是很方便。看清之后，节省了大把自己琢磨纠结的时间。有这些时间，少花这些心思用在其他地方也好的。而中轴位置上方向做对，操作合拍的话，后面无论涨起来，还是跌下去，都是白捡了。







