前两天大涨之后，今天涨速明显下来，对此，我的忠告是，接下来的行情别“上错车、下错站”。之所以要说这些，就是因为太多朋友现在都在稳坐钓鱼台，诸如“这行情先看3000再说”，“调整已经结束，下半年大涨开始。”但有句老话，大意失荆州，觉得后面一帆风顺的时候，是最容做错股票，踩错节拍的。

上错车、下错站

所以，聊的时候我跟他们说，行情本身没什么难度，但自己不要 “上错车，别下错站”，就今天，上错车的人也不在少数，有些朋友们问我股票，我一看，怎么就那么巧，正好都是今天上午股价的最高点附近买进去的，然过1个小时跌下来，跑都没法跑。当时我请他们，先到应用商店，下个“博尔系统”的手机APP，再去好好量化手头股票。一小笔损失无碍大局，但后面要是继续乱坐车，损失可就越来越大了。而这点，把交易量化清楚之后，至少什么车不能做，什么站不能下，很容易就能理清楚。下面我仔细说。

选对车，很重要

现在这种位置，，选对车很重要，刚开始反弹的几天，一口气100多点上涨，哪怕车破点，也一样能开。但到再继续上去，第二波上涨的时候，动力不足，可就难涨了。现在指数在2900点附近，对应的是2月末的位置，但股价回到2月末股票有多少？三分之一而已。这说明跑赢市场并不容易，但之上，再跑不赢市场？赚钱就更难。而什么车动力强劲？不管股价是涨是跌，至少机构在积极的折腾，那问题就不大。就像下面橙色的是“机构库存”，他是对积极机构行为的量化，有些股票在今天调整中，机构库存始终存在，有些却消失了。

就像上面图里，左边股票始终有机构库存，机构动作积极，所以一直有波段机会，持有还没问题，而右边那个股票的状态，就是机构库存消失，机构对上涨显然不认可，所以才会突然下跌。我建议几个朋友赶快自己去量化一下手头股票的交易。接下来同样要坐车，遇到回落都是正常的，但标准一定要盯牢，点这里进“博尔系统”去量化之后，自然会很清楚。而系统只要到应用商店找，都能找到的。然后装一个很容易的，然后就看有没有“机构库存”，我们不求手头股票是一只妖股，但这个好的市场环境里，股票没机构动作，实在说不过去的。

遭遇反复，不下错站

另外还有一个要注意的就是别下错站，股票买对了，但买卖操作给搞错。我也提醒一下大家，有些股票，接下来的就算会有调整，也就是稍微暂时停顿一下，后面还会涨，而这种股票，不管怎么停顿，“机构库存”恐怕就是不断增加的。这种股，一下车，多半就是下错站了。

实际上，除非是牛市的疯狂期否则能赚的也就是自己能看得到、抓得住的钱。稀里糊涂赚钱总是难的，这方面，大家可以先用“博尔系统”量化“机构库存”， 这是博尔系统的连接入口 ，现在机构动作不清楚，很容易原本赚一把再走的，看到一跌，没赚到就干脆改波段了，结果等半天继续跌下去。或者自己打算一路拿着的，看到回落也不管不顾，结果机构库存都消失了，还等波段，从赚钱变套牢。







