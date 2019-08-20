周一行情大涨60点，后等于3天时间，指数从2762开盘涨到了2880附近，涨幅超过100点，但问了不少朋友，赚钱的不多，只不过就是弥补了一部分之前两周前下跌带来的亏损，并且也只是弥补了一部分。确实100点看似不少，但平均到每个股票上，涨幅也不过就一点点。所以目前很多朋友的想法，是被行情牵着走的，一方面特别希望行情横盘后能向上突破，但另一方面又觉得能涨上去吗，心里打鼓，自己的不一定能轮的上涨。于是当时我也发起了一个投票，了那些朋友一道题，未来行情跌100点，你会走吗？未来行情涨100点你会走吗？投票结果就是，全都不动，虽然参与的人不多，但也太一致，都不动。

一道选择题？

当时我和那些朋友说，不管涨跌，反正都不走，一点动作没有，那就真不适合炒股了。因为众多股市亏损的人，不就是一动不动，一路套到现在吗？而深套的人哪怕后面还有10连涨，有关他们什么事？去年反弹、等待、又深套的一幕幕反复发生，这次对很多人来说，可能又是一次重复。而要是现在想改变，那可以，用搏尔系统先去量化一下交易（ 博尔系统点此进入 ）。量化交易的有不少实用技巧，我这里就说个很直观的，直接用“机构库存”来看机构动作。看清了就知道此刻哪些该动，哪些不该动。

好事的集中地

如果手头有些钱，想补仓。或者轻仓的想在买点，首先注意的就是“机构库存”不断增加的股票。因为机构库存就是对积极机构行为的量化。机构库存越来越多，自然说明机构参与越来越积极，好事一般都是从这些股里出来的。

另外，由于前面有朋友已经问我，搏尔那边“机构库存”要不在对外开放，是不是看到机构行踪，有泄密嫌疑？这我了解过了，并非如此，人家做的是量化工程，泄密不存在，只是怕看的人太多，影响他们现有已经使用的人，所以我估计迟早有一天会转为只向内部开放的。所以此刻还是抓紧，大家自己可以 点击此处进入“搏尔系统” ，再使用系统进行量化，解决眼门前的问题。

看清了，心里自然有底

另外，如果自己对手头股票横看竖看不满意，总觉得涨的慢，那最好也去量化一下，如果量化出有明显机构库存，那还是坚决拿住了，后面会有动力的。但如果真是机构库存处于消失状态，就像下面图里的股票那样，橙色的“机构库存”都没有了，后面是好不了，该走还得走。

很多时候，看清了状态，做出正确的选择，其价值有多大，是很难估量的。所以有朋友问我搏尔系统，对他价值有多大，我还真不好说，大家自己博尔系统多用用，这是博尔系统的入口，然后平时手机上看，看几天也就清楚了。我自己用习惯了，真行情一折腾，自己不去看看都难受。能说的是，至少我09年用到18年，9年多快10年了，搏尔也12年了，5年一轮牛熊，也经历了两轮了，两轮牛熊经历下来的东西，一定是有你值得去此参考的。













