今天行情大涨，开门红。晚上看看新闻，已经是“秋季攻势”、“秋收行情”漫天飞了。想想也就是1周之前，还是风声鹤唳。反差之大，让我不禁想起了巴菲特常说的“流动X诅咒”。

流动诅咒的故事

老巴曾经讲过一个故事：如果有一个喜怒无常的人拥有一个农场并恰好与我的农场相邻，每一天他都提出一个报价，或是想买入我们的农场，或是想卖出他自己的农场，价格则随着他的心情好坏而忽上忽下。那么我除了利用他的疯狂还能做些什么呢？然而，股票投资者经常会被周边那些因为冲动而导致不理性行为的投资者所影响，最终让自己的行为也变得越来越缺乏理性。

巴菲特的“流动X诅咒”，我一直深以为然。做股票不能太随意，所有的涨跌，从来都不是无缘无故的。其背后的交易不是早有准备，就是一脉相承。所以晚上和一些朋友交流的时候，我都和那些朋友说，请他们先用博尔系统去量化交易（ 点击此处进入博尔系统,直接使用 ），因为股票行情的来龙去脉，量化之后，能看的很清晰，自然哪些可以利用，哪些应该远离，心里也会有数。

两种上涨可持续

就以当前的行情来说，市场连续涨了几天之后，多数朋友当然希望自己手头的股票还能持续上涨，但持续上涨从交易量化上看，就两种类型可以做到。一种是预谋，一种是接力。我下面细细说，大家自己手头股票，对号入座。

预谋

所谓预谋，就是前期回落中，机构资金已经在里面活跃，橙色的机构库存在下跌的时候，就已经出现，并且还越来越多。这就说明，当时机构资金已经打算做这个股票，只是市场较弱，顺势先往下，借机低吸。一旦行情好转，立马收复失地，外加直捣黄龙。

相比之下，现在上涨的股票，要是机构库存消失，那么形势就完全反了过来，属于越是上涨，机构资金越不认同，到最后机构库存消失，要么跑了，要么就是放弃不管了，这样的上涨，问题就会变得很大。而此刻大家手头股票，可能走势都接近，但里面机构资金的态度属于哪一种，完全不一样的，后面的变化也会更加不一样。就看大家手头的股票属于里的机构资金是什么态度了。而眼下市场里，机构预谋的股票确实不少的。这点大家可以自己用博尔系统，一量化就清楚， 这是「博尔系统」的链接入口 ，装一下是很快的。

接力

另外一种持续的上涨，就是接力状态，虽然这样的股票在调整时候机构在休息，但游资却很活跃，不断动手狙击，这样也会导致股票反弹，但游资很难持续，反弹之后，继续上涨就得机构资金重新活跃起来，构成机构接力游资的状态。往往这种状态出现了，股价反弹就还能持续，并且还加速。就像下面图里的股票那样。

大家手头股票，能出现这种资金状态，也是非常好的，就怕只有游资，没有机构，那这个股票上涨的持续能力就堪忧了。大家自己手头股票，现在是游资在做，还是机构资金在做， 点这里直接进入「博尔系统 」 查看 ，。并且今天早上，确实类似的股票有好多，这一方面，说明市场确实有上涨的好迹象，另一方面，也说明至少又相当数量的股票，后面大有可为。手头股票是不是这种状态，有没有机构资金动作，自己量化全都清楚。



