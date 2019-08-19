8月抄大底逃大顶的必看数据（二）(2019-08-19 18:05:24)
市场大涨60点，本周开门红，盘面表现来看，深圳、沪伦通、证券，软件、5G设备，都是涨幅榜前列的板块。一股做多的潮流已经来了。对于潮流，从来就是股市中最具魅力的部分，真正的股市牛人，不是有消息，不是有绝招，神功无敌，而是能够清晰判断，这个阶段的潮流。
而股市里的潮流，简单来说，就是投资资金对市场、板块、个股的预期变化，这种变化，可以通过一些列的量化数据所展现出来。只要能看到各类资金都跃跃欲试，哪怕没涨，都知道一定会涨，哪怕已经涨到天上去了，都会自信满满，因为只要资金敢做，股票头上哪有什么天花板。
-----基础篇-----
对于资金的活跃，量化投资上，跨市场、跨品种的比对，是常见方式，比如融资余额数据，与指数之间的关系就值得分享。当融资余额占市场比例越大的时候，说明敢借钱做的人更多了，说明看好后市，资金活跃。反之则是看淡。正常情况下，融资余额参与比例的提升、下降，与市场涨跌保持一致。但也有很多时候是相背的，而这种向背，往往就是风险和机会所在。
如下图所示，7月的上涨见顶是，恰恰是融资余额占比处于低位的时候，8月初，虽然指数下跌飞快，但融资余额比例提升很快，说明善于融资融券操作的活跃资金，并没有因为市场的跳水而大幅撤退。近期市场表现就是快速的收复。
-----进阶篇-----
融资余额数据，作为一种预期数据，简单直观，但主要是影响大方向，比如行情有没有出大的问题，或者藏大的机会。但具体到个数上，不是看看个股的融资余额就能搞定的。而需要拿博尔系统，量化「机构库存」数据，很多机构资金在反击的操作中，并不是等到涨起来再去接棒，而是下跌的时候已经动手。因此在下跌中，橙色的机构库存已经增加。这方面大家拿博尔系统去量化自己的股票，同样能看到类似的机构动作（这是博尔系统入口），3分钟就能搞定了。很明显，如果股票在前期调整中「机构库存」库存不断增加，那此刻走出超预期的反弹，机会就比其他股票要来的大。
这道理也是很清楚的。前期调整中，「机构库存」都在不断增加，就明确了机构资金对这个股票的态度，碰到市场好的时候还不超水平发挥？相反，真正有问题的反击，哪怕在反击过程中，橙色的「机构库存」都会不断下降的。
-----实战篇-----
当前这种状态的股票真的不少，比如风语筑，之前调整的时候股价创了短期新低，跌破了很长时间没破的15元水平。但实际破位背后橙色的「机构库存」反而在提升。最近两周哪怕经历市场的大幅震荡，已经橙色的「机构库存」几乎不减，机构资金态度非常明确。
明阳电路也是同样情况，之前创新时，当时橙色的「机构库存」就是在不断提升，而上周五冲高回落的大跌，看似也很吓人，但「机构库存」继续增加，资金活跃，股价不言顶。而大家手头股票有没有顶，点这里进博尔系统，装起来很快，就几分钟，然后就能自己去量化了。现在每天涨涨跌跌的股票太多了，可能明天就有不少股票会出现调整。走势调整不是什么事，只要「机构库存」能提升，后面依旧大概率向好。