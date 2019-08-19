市场大涨60点，本周开门红，盘面表现来看，深圳、沪伦通、证券，软件、5G设备，都是涨幅榜前列的板块。一股做多的潮流已经来了。对于潮流，从来就是股市中最具魅力的部分，真正的股市牛人，不是有消息，不是有绝招，神功无敌，而是能够清晰判断，这个阶段的潮流。

而股市里的潮流，简单来说，就是投资资金对市场、板块、个股的预期变化，这种变化，可以通过一些列的量化数据所展现出来。只要能看到各类资金都跃跃欲试，哪怕没涨，都知道一定会涨，哪怕已经涨到天上去了，都会自信满满，因为只要资金敢做，股票头上哪有什么天花板。

-----基础篇-----

对于资金的活跃，量化投资上，跨市场、跨品种的比对，是常见方式，比如融资余额数据，与指数之间的关系就值得分享。当融资余额占市场比例越大的时候，说明敢借钱做的人更多了，说明看好后市，资金活跃。反之则是看淡。正常情况下，融资余额参与比例的提升、下降，与市场涨跌保持一致。但也有很多时候是相背的，而这种向背，往往就是风险和机会所在。

如下图所示，7月的上涨见顶是，恰恰是融资余额占比处于低位的时候，8月初，虽然指数下跌飞快，但融资余额比例提升很快，说明善于融资融券操作的活跃资金，并没有因为市场的跳水而大幅撤退。近期市场表现就是快速的收复。

-----进阶篇-----