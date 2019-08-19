两股力量做多主力，一联手必大牛！(2019-08-19 11:58:50)
行情连续上涨，今天又是接近30点涨幅。这样的行情好在哪里？很可能就是未来行情将上一个台阶运行。有一点是显而易见的。2019年的上涨是基于2018年准备。而2018年，7月之后，就是个价跌量增，外加最后一跌的空头陷阱状态，这个区域的上限在2820一线。而今年1季度井喷上涨，就是脱离当时资金进场的区域。而4~8月的调整，则是对该区域的确认，一旦确认完成，行情就很难再到2820下方，运行区间也就上了一个台阶。
两股做多力量
而这种上台阶的过程中，由于前面几天，我拿博尔系统去量化，很明显，游资是拿到先手的，很多股票都出现了「游资动向」数据跟。但股价能不能一直靠游资把股票给整上去呢？显然是很难的。游资发力时间从来是短暂的，持续上涨，必须游资动手之后，机构资金还能接力上行。
好在今天由我已经看到很多股票走出了这种状态。就像下面图里的情况那样，蓝色的是游资动向，橙色的是「机构库存」，机构接力游资，股价就是不断涨。而大家手头股票，前几天游资有没有动手，今天机构资金在不在接力，自己可以拿博尔系统去量化清楚的,这是博尔系统的入口。
回看最近一段时间，能低位持续反击的股票，基本都是这种交易特征。而现在反弹中，需要当心出现随时回落的股票，就是有游资动作，没机构动作，而单靠游资，显然是不能持续的，下面股票的表现都是前车之鉴。
实际，在周末的时候，就在博客文章里写过，两种反弹股是可以超预期的，其中一种就是机构资金接力游资动作。这些都能用博尔系统量化出来，大家要用的话，直接点击此处进入。并且今天早上，确实类似的股票有好多，这一方面，说明市场确实有上涨的好迹象，另一方面，也说明至少又相当数量的股票，后面大有可为。手头股票是不是这种状态，有没有机构资金动作，自己量化全都清楚。