行情连续上涨，今天又是接近30点涨幅。这样的行情好在哪里？很可能就是未来行情将上一个台阶运行。有一点是显而易见的。2019年的上涨是基于2018年准备。而2018年，7月之后，就是个价跌量增，外加最后一跌的空头陷阱状态，这个区域的上限在2820一线。而今年1季度井喷上涨，就是脱离当时资金进场的区域。而4~8月的调整，则是对该区域的确认，一旦确认完成，行情就很难再到2820下方，运行区间也就上了一个台阶。

两股做多力量

而这种上台阶的过程中，由于前面几天，我拿博尔系统去量化，很明显，游资是拿到先手的，很多股票都出现了「游资动向」数据跟。但股价能不能一直靠游资把股票给整上去呢？显然是很难的。游资发力时间从来是短暂的，持续上涨，必须游资动手之后，机构资金还能接力上行。

好在今天由我已经看到很多股票走出了这种状态。就像下面图里的情况那样，蓝色的是游资动向，橙色的是「机构库存」，机构接力游资，股价就是不断涨。而大家手头股票，前几天游资有没有动手，今天机构资金在不在接力，自己可以拿博尔系统去量化清楚的, 这是博尔系统的入口。



回看最近一段时间，能低位持续反击的股票，基本都是这种交易特征。而现在反弹中，需要当心出现随时回落的股票，就是有游资动作，没机构动作，而单靠游资，显然是不能持续的，下面股票的表现都是前车之鉴。