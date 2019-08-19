周末的时候，大的利好不少，早上很多朋友急着问我，后面还会有什么消息，知道的话，跟他们说说。我问他怎么对消息特别感兴趣，结果他跟我说，现在行情大家都看到了，就是在缩量横盘震荡，缩量是因为很多人都不动了，这种状态下，市场如果没有外力推动，跌也跌不下去，涨也涨不起来。所以他最近特别关注后面的消息。

于是我就跟他说了几个消息，但他都觉得那些消息都不足以撼动市场。还跟我说，为了这事情，他好几天都在想，想的脑袋都疼了。一方面我也是挺同情他的，炒股炒的那么不容易。另一方面，我也是提醒他，遇到一个问题反复纠结不清的时候，很有可能就是原先思考的方向就是错的。

换个角度看横盘

所以我就反问他，既然觉得市场一时半会上不去也下不来，那么为什么不换个角度，想想一旦市场好了，自己的股票能不能成为第一批发动上涨的股票？只要这点有信心，其他也不用太担心的。结果他对此也是吃不准，于是我就和他说，现在市场很快要盘整一整月了，这么长的横盘之后，要赚钱一定得跑赢市场，这点对个人还是机构都是一样的。而市场横盘中能跑赢市场的股票，肯定是机构有积极动作的股票。所以当时我就请他自己用“博尔系统”去量化机构行为（ 博尔系统的入口，点击此处进入 ），通过对行为的分类，就能在将同样的横盘震荡中，看到3种明显的不同。

横盘震荡分三种

横盘震荡，根据行为来分类，可以分为主动震荡、被动震荡、承接震荡。其中“被动震荡”是变数很大的，这种震荡中，量化不出积极机构行为，没有机构照顾，只是因为空头暂时没有做空，所以还能维持不跌，但只要做空力量一出现，立马跌下去。

相比之下，“承接震荡”就好很多，能够通过系统，量化出橙色的“机构库存”，说有积极的机构行为，所以即便行情下跌而，有机构在接，不容易跌下去。而此刻大家手头如果要有横盘震荡的股票，横盘震荡背后，有没有“机构库存”， 可以从此处进入“博尔系统” ，再自己去量化一下。都横盘快1个月了，这时候机构耐心再好也该表现出来了，所以还量化不出“机构库存”的，就得小心了。

主动震荡

还有一种就是“主动震荡”，这种横盘震荡，哪怕幅度更大点，都比前两者更积极。这种股票交易上，不但有“机构库存”，还有出现了先做空主导，打压股价，然后空头回补主导，低吸买回的，构成了“震仓”。同样的震荡，这种震荡本质完全不同，是机构主动进场外加主动洗盘造成的。就像下面图里股票的震荡，就是这种类型。