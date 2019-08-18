周末，再回顾一下本周的行情，本周，到周五的时候，第一个缺口全部补掉之后，第二次上行。但我没有看到第二次的攻击更上一层楼，而是在上次补缺口的位置又戛然而止了。还有一点就是，不知道各位看我文章的朋友是否注意到了，就是本周成交量也真是小的可以。这种成交量之下，要所有股票都有向上补缺口的动力，真的很难。

“换”字当头

于是疑问就来了，这种成交量水平，多数人都能看到，但是多数人会有大动作吗？恐怕本来多数人就是趴下，现在更加在等涨了。那这几天的震荡向上，到底是谁在买，谁在卖？所以晚上，我是抱着打破砂锅问到底的精神，去找券商资管里朋友问。结果得到的答案大体差不多，他们都在换，并且从前是小换，这次是大换。当然他们换什么不能和我说，但因为我不依不饶，而他们也知道我一直在用博尔系统做量化，他们也经常看，就跟我说，现在换进的股票，机构行为这几天肯定都增加，你自己去量化，一定能找到。然后我去找了，确实有不少，大家也可以去用博尔系统的量化自己的股票， 这是博尔系统的入口 。目前交易行为变化，机构大动作的股票，一样也都能量化出来。

没钱小换，有钱大换

上面说说到的“大换”，往往是在市场预期有增量资金的环境下，机构把自己手头现有的仓位，换成攻击欲望强、大家共识愿意一起做的股票，其结果就是，哪怕股价不涨，用博尔系统都能量化出，橙色“机构库存”在不断增加（“机构库存”是对积极机构行为的量化）。而此刻，由于上周外围市场的大变化，肯定有对应的手段用上来，后续自然有增量资金的预期，所以很多股票，本周前几天虽然没涨，但确实出现了“机构库存”在不断增加状态。

并且在这些股票里，有些周五的时候已经发力上攻了，一切是显然的，这种被机构积极换进的股票，目标肯定是往上攻击。自己手头股票或许也在震荡，拿博尔系统去量化清楚，要是发现震荡中机构库存在不断增加，也是机构大换股的受益者， 点这里可以直接进入博尔系统 。

大换能开心，小换得当心

另外，还有一点也是需要大家注意的，就是现在股票3600多家，相对当前的资金规模来说，绝对是僧多粥少的局面，总有股票缺乏增量资金，这也必然导致这些就算有机构在里面，也能进行被动的小换。所谓小换，就是和自己换，先跑了，跌下来再买，自己换自己。而这种状态下，股票往往以震荡，“机构库存”就没了，然后很容易就下跌，就像下面的图例股票的状态。

眼下，很多股票都处于这种十字路口，上周五开始，急涨两天之后，“机构库存”的变化非常重要了，要是碰到开始消失的股票，恐怕就是机构放弃继续做多，情愿向下打出差价再买回来，后面如果有股票要创新低，这种股票恐怕就是最容出新低的那种。 博尔系统从这里可以直接进入，然后就能用 。，都能找到。而大家自己关心的股票，没有出现这样的机构行为变化，一样可以，自己去量化。如果机构行为消失，即便2600，也得小心，因为没底线股票，依旧是很没底线的。







