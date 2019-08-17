周末，总结一下本周，有一点值得注意，目前产业资金的獠牙正在露出，我了解到的今年产业基金的动作特别大，原因就是新一轮产业周期已经形成，毛衣占为何如此激烈，本质上是新老经济模式的对抗，美联储降息也不过是老模式的苟延残喘，而大A渐渐独立，更是新老模式对抗的直接体现，这叫格局。股市中，格局眼界就是白花花的银子。

格局决定银子

一个朋友的经历，大家或许看过。某实力派，调动巨资，围攻某小盘股，直接进场，不计成本拉高股价，不可思议。年幼无知的我，随即与周边朋友吐槽：看，有钱就是大爷，他们不懂如何做啊，但就是有钱，就是瞎搞，还不如让我去做。一大段时间后，揭晓谜底：奶奶个熊，原来人家拉X股是假，借助X股的比价效应，真正做的是Y股，而在Y股上，人家已经陈兵百万，X股亏一点，算个屁了。现如今，这种套路已经不稀奇了，但二十年前看，这特么就是格局啊。

产业基金这么玩

对于产业基金来说，什么是格局，格局就是去芜存菁，哪有这么多新产业呀，所以行情一定是在局部发动的，必然导致，眼下走势差不多的股票，后面出现严重的变化。所以眼下盯住大资金的动作成为最重要的课题，这方面可以多关注下博尔系统当中的「机构库存」数据， 点这里进博尔系统 ， 这个数据反映的就是机构资金的动向，将近4000只股票里，机构资金现在愿意再哪些股里积极动作。而这点确实是很重要的。

机构盯上的肉

当前的股票，多数就两大类走势，一类是现在还在震荡横盘，一类是已经开始上涨。而无论是哪一类走势，背后的交易行为如果不同，结果就会很不一样。拿横盘来说，有些横盘里，能够量化出橙色的「机构库存」越来越多，这样的横盘，自然说明机构资金参与越来越积极，这种横盘，哪怕涨的慢或者不涨，潜力依旧大。说不定哪天就突然涨上去了。

但也有些震荡，完全不同，「机构库存」盘到后面就消失了。这种的股票，就算等涨，或许会等来几天上涨，但后面下跌、破位的机会更大，因为「机构库存」消失，说明机构资金自己都放弃了，不感兴趣了，还能指望有什么太大涨幅？尤其行情来了，等这样的股票，就确实不值了。所以下周一开局，就要明确这一点， 点这里进博尔系统 ， 去看清楚谁得到了机构资金的持续青睐。

上涨背后的猫腻

涨起来的股票也一样，有的上涨，是健康发展，越涨「机构库存」越多，即便途中又调整一两天，「机构库存」同样是增加的，这说明机构资金对上涨非常认可，吸引了越来越多的机构来参与，当然是好事。







但走势上涨，并非都有机构在动作， 这是博尔系统的入口 ，有的上涨，涨速不慢，但「机构库存」反而减弱、消失。这样的上涨，机构资金并不认同，很容易涨的快，跌的也快。和大家说这些，也是为了提醒大家，别被走势误导，看着走势猜未来，多半都是会误入歧途的。

其实资金的级别越高，越是贼，后面一定是局部上涨，但大家自己的股票是不是在这个局部里，要自己去量化清楚的，走势千人一面的时候更要看到走势背后的交易不同，毕竟影响股票接下来变化的是交易资金的动作，而不是现在走成啥样。