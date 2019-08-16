今天和一位券商资管的高级领导交流。主要谈的业务，股市只是简单聊了几句，但几句话就很有用。他给我看一张图（我简单拍了一下），是过去20年的A股市净率图，现在的位置，完全是历史的低位。

这说明啥？对于A股来说，市净率2倍的时候，都是比较低的时候，资产溢价不高，但历史上，这一阶段从来不是漫长的，而是有限的。然后那位资管部门的朋友，就简答说了一句“所谓牛市，就是拿生命等来的一次资产高估的机会”。

90%的混，100%的亏

相信看了上面的图和文字，那个券商对市场的态度，大家都应该清楚了。但后面的话，可能很多朋友就不爱听了，因为当我和那个券商朋友聊当前投资者状态的时候，他就一句话，现在90%的人都在混，所以就算机会白送，也是100%赚不到钱的。

到底在不在混，或许很多朋友都不会认可的。但我们看看走势，就能感受到现在投资者整体上是什么样的心态。如果害怕，就没有昨天的探底回升，如果激动，就没有这几天的进三退三。

既不认为他会跌，也不认为走牛的条件成熟，混着呗。

但是，君不见，科创板，只要前期敢参与，短期都是翻番机会；君不见，小市值的中小创，无论业绩好坏，在科创板的刺激下，也是一轮猛如虎的操作；君不见，茅台新高后，恒瑞医药等成长蓝筹，同样往2017年的历史最高价进发。即便牛市，也不过如此吧。

何为不混？

何为不混？作为个人，至少与你股票相关的，市场层面、经营层面、交易层面，都得清楚。这才算是合格。市场层面，天天开车听听电台，便能知道一些，经营层面，别的股票不知道，自己手头股票多少还是清楚一点的。但交易层面呢？多少股票走牛，不都是在资金参与到位之后，因为某些经营消息，突然就一飞冲天了？如果交易上，你无法看到资金参与到位，就算你自选股有一堆牛股，可能你照样不知道牛股在哪里。

这方面是不比不知道的。下面股票，最近1个月翻倍了。但翻倍之前，也是起起落落，如果走势上你看不出积极的交易行为，就往下看，下方橙色的代表「机构库存」，蓝色的代表「游资动向」，美格智能牛的地方，就是无论当时涨涨跌跌，交易背后，不是有机构在积极动作，就是游资在积极动作。5月开始一直持续这种状态，并且以机构行为为主。

试问，一个股票连续3个月积极的资金不断档，后面有个好消息是不是会尝试发力向上？一切只要有正常智商，都知道该怎么做。只是交易层面，每个人是否都能看到？如果没看到，是否去努力把它看到。但我知道多数炒股的人，主观上是愿意努力的，所以我每次向朋友介绍上面那个系统时候，大家都愿意去尝试。这点对于看我文章的朋友也是一样， 直接点这里进入博尔系统 。剩下就是简单的按图索骥。

另外，涨起来就一定有机构资金再做？涨起来就一帆风顺吗？也是未必的，涨上去之后「机构库存」消失的股票车载斗量，有图有真相。

「机构库存」消失，说明这种股价的上涨，机构资金并不认可，那么这么重要的力量不认可，股价还怎么能够持续向上？对于大家来说，无论后面行情的涨跌盘。拿搏尔系统去量化，各种机构资金的态度，都是明显的。关键是还大家自己能否看到。自己看不到的， 点这里进博尔系统 ，自己就能量化出来。





另外，股票本身就是人做的，人与人是不同的，为什么有的人开大奔上下班，有的人骑自行车上下班，与祖荫的关系很小，更多的就是，有的人实实在在的动脑筋干活，有的人就是混混呗。但混混呗，不仅仅是股市里，其他地方也是不行的，这句话也是自勉的话。















