早上行情涨19点，有再去补2872点缺口的样子。但问了不少朋友，实际对收拾的方向，你说看的很清楚，那是没有的。但尽管如此，5月以来赚钱的朋友不少。后面只要行情照这个状态发展下去，还是会有很多人赚大钱的。所以那些做的好的朋友，他们的思路现在是值得借鉴的。

血赚两周，胃口更大

那朋友6月以来，做了一批强势的股票，两周了就赚了50%以上。他跟我说，人类文明就是靠贪婪推动的，要想让行情活跃，高效的办法就是让更多的股票一飞冲天。结果不是吗，科创板股票大涨之后，创业板也活跃了，机会又来了，。而资金是实实在在的被吸引进来了。只要资金不大规模离场，就自然会想，科创板能能涨成这样，其他股就不行了吗？这是市场资金的必然思维，抓住这个脉络，后面的股票，不比创投股差。当然，那朋友跟我熟识，知道我用博尔系统做量化的实践已经9年了，所以建议我去看看最近飙涨的股票，飙涨之前交易上是什么状态，后面盯这种状态，还能抓一批大牛。这方面，大家用博尔系统一样能量化出来，包括那朋友自己，也在找类似的股票（ 点击此处直接进入博尔系统 ）。





牛股的准备都差不多

我们先看最近的这些大牛，刚开始上涨的时候是什么状态？只要去拿系统去量化一下，直接就能发现，那些大牛股票，在暴涨之前，都有两个共同点，一是交易力量上，做多主导的红色有明显优势，二是代表机构积极行为的“机构库存”数据是持续增加。无论当时股票是涨是跌是震荡，都是同样的状态，图片在最下面。

而如果看其他普通股票，有机构在做，却未必是“机构库存”持续提升，有做多力量，却未必持续优势。但大家自己也可以想一下，如果资金打算打出新一批牛股，那在起步的阶段，股价速度未必快，但态度一定是坚决的，做多力量一定优势明显，机构行为一定越来越活跃。所以大家手头股票接下来估计也有大牛机会，但当前交易状态是否和上面那些大牛启动阶段一样，可以用博尔系统直接量化出来， 这是博尔系统的链接入口 。多去看看手头股票的“机构库存”和做多主导力量，自己就清楚了。

抱住股票，擦亮眼睛

当时我们沟通的时候也讨论过，现在是不是只要一个股票一闭眼拿着，就能一路上去。但结果我们达成了共识，非常什么股票都能闭眼拿着。有些股票不仅仅不会加速，甚至还会半途而废。最直接的原因就是做多力量很长时间不能主导交易，或者机构投资者半途休息，就像下面图里的股票那样（图在最下面）。