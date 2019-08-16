昨天行情一个低开高走，那么总体上说，最近依旧是个盘局。大的来说5月到现在依旧是盘局。但这种时间如此之长的盘局，再这么震荡下去，距离打破盘局的日子也肯定是越来越近了。我自己了解下来，一些机构已经熬不住了。这几天和各种机构的朋友都有交流，他们最近压力都很大，毕竟资金是有成本的，给他们钱肯定是要看到回报的，不折腾出一些收益，本息一还掉，自己就等于白忙一年。即便有些机构的资金成本的压力很小，但岗位压力很大，今年不是蓝筹抱团取暖，而是题材上各凭本事，排名靠后了也麻烦，所以没办法，还得折腾。

机构最先熬不住

所以表面上看，那些基金经理个个都很牛逼，但实际他们做股票的压力比老百姓炒股大的多，这个市场里最熬不住的就是他们。散户可以买个股票套牢了放个两三年都行，但他们只能折腾。这也就是为什么最近不少朋友，问我为啥看到好多股票“机构库存”数据在增加的原因。而看我文章的朋友，也可以用 “博尔系统”，然后再去量化一下“机构库存”， 点这里可以直接进入博尔系统 。因为“机构库存”增加，那是机构积极行动的直接表现。

下面橙色的就是“机构库存”，这几天市场连续震荡，很多股票跟着震荡，而震荡中就是有一批股票，量化下来，“机构库存”在不断增加。而这种股票，稍稍耐心等待一段时间，都涨上去了，原因也简单，机构自己熬不住了。