今天公司新来不少同事，跟她们介绍了我的博客，结果几个同事一看，他们都是小年轻，觉得写的不错，但太沉闷了。建议放几个美女图，于是我就从谏如流了。下面说正事了。
今天和资深的做盘手露风清扬就目前市场状态有一次比较深入的沟通，聊完之后，先生对昨日所述「组织性资金」又有更为深刻的阐述，而市场目前的情况，第一需要关注的就是该资金的情况，和大家分享下。
笑傲江湖（17）10倍于散户的精打细算，钱就是这么赢的
作者：露风清扬
情不知所起，一往情深。
恨不知所终，一笑而泯。
——— 引子
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昨天，在「笑傲江湖」系列第16回中，明确了任何一支股票上涨，都必须要同时具备两个「必要条件」，
即：
其一，「做空性抛盘」少了。
其二，「组织性资金」多了。
上述两点，简称为「一多一少」，缺一不可，而同时具有上述两点的股票，几乎无一例外上涨。
此观点分享出去后，很多股友表现出极大的兴趣，索性，今天再续一些文字。
——— 壹
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通常，中小投资者买卖股票，都是以「多少股」或「多少手」为计量单位。
早年间，我为金主服务，则是以「万元」作为计量单位，不同的机构或许说法不同，我只说我知道的。
打比方，中小投资者会说「我打算明天买入某个股票，买入5000股」。
但彼时，我们会说「要在两周时间，在某某价格区间，增加20%仓位」，或「在两周时间里，在某某价格区间，再买入xxxxxx万」。
题外话：
任何的资金，都是有成本的，尤其对于大资金，更是如此。
只是很多中小投资者，对于自己的资金成本，往往并不在意（不应该）。
简单说，目前最基本的银行理财收益，小资金无风险的收益，可以做到4%左右，
而资金超过100万的，有机会拿到5%左右的收益，
资金超过300万的，有机会拿到6%左右收益。
大资金，对于这种资金成本是很在乎的，所以，所有的行动都必须干净利落。
此外，这是一场资金之间的博弈。
你想要买入更多的筹码，但如果买入速度过快、数量过大，必然导致价格上涨，
而如果你买入的动作，过于简单机械，即便价格没有上涨，也会导致其他同行或中小投资者的进入。
虽然在证券法推出之后，很多资金的行为被约束了，但作为一种交易，其核心则从未被改变过。
——— 贰
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「组织性资金」偶尔的活跃，并不稀奇，也不必太在意。
但因为上面的原因，如果「组织性资金」出现持续的活跃，就必须要密切再密切的关注起来了。
昨天，再说到辨别「组织性资金」的时候，我谈到自己在使用博尔系统「机构库存」数据。
在博尔系统的「机构库存」数据中，有一个统计功能，名字叫「五日库存」还有一个是「十日库存」，
而使用这个统计功能，就可以看到哪些股票，在某个阶段内，资金持续活跃。
PS：这功能的具体位置是在「自选」-「五日库存体验」当中，→进入博尔系统，直接可以看目前已经持续五天被「机构资金」主导的个股数量。
但是，大家必须要清楚一点，即：大资金的持续活跃，其最大的价值在于关注，而并不是马上买入。
买入的时机把握，还需要结合另外的量化数据，本篇讲的是「组织性资金」的话题，对具体买入时间暂不讨论。
——— 叄
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昨天（8月14日）的文字中，提到了「中潜股份」，并指明此类「熊猫股」是值得一直关注的。
今天在市场震荡的情况下，该股走势依旧是我行我素，其底蕴可见一斑。
大家现在可以对照博尔系统的「机构库存」数据，再对照该股的走势，大资金一路阴阳顿挫的路径，一目了然。
我把我能看到的几个关键区间，罗列在下面，方便大家对照：
2019年5月14日，该股短期快速上涨后，再也无法隐藏行踪了，这一天「机构库存」出现了。
或许你觉得，在股价上涨好几天之后，再出现「机构库存」数据，这有个屁用啊，滞后啊。
我只能对你呵呵了，你以为你是上帝吗？还是以为数据是上帝？你当大资金的操作是吃素的吗？
我之前文字中说过，不必在意高点和低点，不要把自己放在「精确的错误」中，我们要的应该是「模糊的正确」。
我们继续往下看，或许会改变你的认知。
在5月14日首次出现「机构库存」数据之后，该股的走势开始进入横盘震荡，震荡了12个交易日。
如果严谨一些说，该股在5月20日最高点是14.70元，在这个位置开始，五个交易日，股价最大下跌超过10%，这是你能看到的，但另外，你必须要看到，在这期间「机构库存」数据，难以掩饰的持续活跃，这才是重点！
PS：手头股票是否有「机构库存」数据，→点击此处，进入博尔系统，即可查询。
这意味着什么？再看5月22日和5月24日，该股出现两次「空头回补」的交易行为，这个数据也是博尔系统中的一个核心功能。这两天出现「空头回补」数据，在此区间，构成「双重震仓」现象，该现象出现三天后，即出现两个涨停板，这不是偶然。
——— 肆
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还是说「中潜股份」，我们换一个角度看「组织性资金」的活跃。
大概该股的周线走势，再打开博尔系统的「机构库存」数据，你看到什么了？
我带大家看一看：
该股从2018年12月底开始，一直到2019年6月下旬，共计25周时间，该股的「机构库存」数据持续活跃。
25周时间中，只有4周时间看不到「机构库存」数据，也就是说，在25周时间中，84%的时候，都是大资金持续活跃。
这还不算什么，如果你仔细对照该股周线走势会发现，在周线调整、下跌等时候，「机构库存」数据依旧非常活跃，大资金试图利用走势掩盖行为，但却无法掩盖大资金的某些数据特征。计算机如此发达的时代，更是难以掩饰了。
目前沪深两市中，依旧有部分诸如此类的「熊猫股」，哪怕不敢、不愿参与，但纳入到自选股中，看看热闹，也是开眼界啊。
PS：→点击此处，直接用博尔系统看目前市场中的「熊猫股」，即点即用。
——— 后记
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本篇，重点分享的是「组织性资金」在持续活跃中，带给我们的机会。
大资金持续活跃的原因，在上面也已经说过了。
最后要说的还是那句话：
追求「精确的错误」，只有死路一条。
寻找「模糊的正确」，虽然并非坦途或捷径，但方向明确后，很多问题都会随时间而消除。
祝大家好运。
PS：交流的朋友，很多都是问我手里面股票的交易行为，我给大家留一个博尔系统的链接，→点击此处，自己进去看，即点即用。
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