今天和资深的做盘手露风清扬就目前市场状态有一次比较深入的沟通，聊完之后，先生对昨日所述「组织性资金」又有更为深刻的阐述，而市场目前的情况，第一需要关注的就是该资金的情况，和大家分享下。

今天公司新来不少同事，跟她们介绍了我的博客，结果几个同事一看，他们都是小年轻，觉得写的不错，但太沉闷了。建议放几个美女图，于是我就从谏如流了。下面说正事了。

这意味着什么？

再看5月22日和5月24日，该股出现两次「空头回补」的交易行为，这个数据也是博尔系统中的一个核心功能。

这两天出现「空头回补」数据，在此区间，构成「双重震仓」现象，该现象出现三天后，即出现两个涨停板，这不是偶然。