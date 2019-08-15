今天这种行情，显然就是细节中见真知了。总的来说，个股上午的表现是有涨有跌，比起大跌的海外市场，真的是好了很多，说明最近资金确实在不断的参与到这个市场里面来。但显然这种进入，也不是巨资蜂拥而入。所以显然也是有取有舍的，把取舍的看透，最近一段时间，行情不难做的，赚钱的机会是大大的，运气好了，还能赚的不少。







震荡是试金石

而之所以说是细节见真知，就是当前股票的好坏，就可以从短期的一涨一跌上看清。当然这种看清、看透不是只看走势，走势1亿人都在看。关键是要看走势背后的交易是什么状态。尤其是眼下这种市场，机构投资者的影响非常大。所以 用博尔系统”去量化交易中的机构行为，好股、烂股，盘中一个波动就能体现出来。





有些股机构不肯走

就拿今天来说，不少股票是下跌的，即便不下跌，很多股票也是横在了那里。而这上涨后的震荡横盘背后，如果去量化一下“机构库存”，就发现完全，实际背后的交易完全不同。有的股票“机构库存”在震荡的时候并没有明显变化，依旧维持着稳定、显著的水平，而“机构库存”就是对机构积极行为的量化。显著而又稳定的“机构库存”显然表明的当时机构的态度。所以像下面作图这样的股票，后续又涨，非常合理。









但同样的震荡或者横盘，有的股票稍微一不涨，橙色的“机构库存”就显著下降了。这种状态，都不用我说，大家也清楚机构是什么态度。所以细节中见真知，今天如果手头的股票此刻在震荡，完全可以自己 点这里进博尔系统 去量化交易，系统在应用商店，找到之后，里很快能装好用起来，然后“机构库存”的变化，潜力多大一目了然。





上涨不是没变数

另外，即便是上涨的股票，也是一样的，不是说上涨就一定“机构库存”增加，有些股票，上涨背后，就是“机构库存”越来越弱，甚至消失。同样说明机构资金对股价上涨的不认可。而一旦出现这种状态，即便涨，也是随时会变盘的。









而健康的上涨，机构库存股都是显著并且增长的。这方面只要大家从这里进入博尔系统，就能量化了，而手机版应用商店里都有，应该很快都能找到。自己去量化“机构库存”的变化，就能直观的看清。这种行情，只要别猜机构不看好的雷，也真就是比较好赚了。而上面图里股票的表现，实际也是当前机构资金的两种状态，认识清楚了，自然眼下的涨涨跌跌中，哪种是机会，哪种不是机会，一样就分清楚了。