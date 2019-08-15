今天市场低开挺多，但半天下来，并没有低开低走，而是低开后，努力收复失地。如果再回顾一下昨天，高开低走。这显然说明，A股可以受港股、美股的影响，但是绝不是跟屁虫，更不是消息放大器，A股尤其自己的发展脉络。跟着这个脉络去走，才能不被消息牵着鼻子走。否则就是最近股市里流行的那段话“一顿分析猛如虎，末了还得看小普”。

有个问题必须考虑，市场上方4个缺口，刚补了一个的时候，为什么既没有借周二港股的利好直接上去，又没有借昨晚美股的利空，直接破位再跌？只能说，当前市场资金并不打算下跌，尤其是机构资金不打算逃跑，但又没有实力立刻发动行情，当前正在准备。而此刻能注意到这些准备，看清了，就抓住先机。

低位有机构做，个个好

对于目前资金的这种准备，我用博尔系统去量化，交易状态是非常明显的，首先就是低位是有机构资金参与，可以看到橙色的“机构库存”在从无到有，不断增加。这说没机构资金已经动手了。就像下面图里的股票，就是这种状态。

由于前段时间下跌速度很快，所以真要机构动手反弹起来，速度也不会慢。最近下跌对于很多股票来说，已经是跌出了空间。正好是机构资金摘果子的时候，因此这种状态一旦出现，股票就有了低位大反击的实力。而大家自己的股票，现在有没有机构资金动手，可以先拿博尔系统去量化。 这是博尔系统的入口，即点即用 。现在就是好钢用在忍上的时候。

滥竽充数也很多

另外，还要提醒一下的是，最近行情震荡是很频繁的。今明两天一旦上涨，必然有很多股票，看上去就是在反击先上。但现在不能因为在低位，就一闭眼，反正能涨。如果机构库存依旧消失的话，肯定还得留神。反弹一两天，可以靠游资、散户的热情，但如果没有机构参与，根本就持续不下去。这种情况也是出现的太多了。

而眼下，谁都希望股票能出现普遍上涨，而不是就几十家老面孔，但同时，谁都希望自己的股票能涨的更持续，而不是一两天就歇菜。但这点绝不是我们有这个心愿，股票就能帮我们达成的，一定是机构、散户一起做，才能做出一片人气。而什么股票，现在一起在做？要散户做很容易，涨几天散户态度就会发生变化，但机构下手，我们指挥不了他们。但大家却是是可以拿博尔系统量化行情背后机构的动作。（ 点击此处可以进入博尔系统 ）。“机构库存”的变化量化清楚后，接下来，“机构库存”消失的股票，依旧有问题。而“机构库存”出现的，股票，哪怕后面还在跌，大家应该也懂怎么做，至少我得高看一眼。



