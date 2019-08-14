股票为何上涨？多数人竟回答错误





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A股高开低走，很多朋友给我留纸条，有问是不是受外部环境影响，也有问是不是龙头没有明确，实际在我看来都不是。股票为何上涨，多数人在这个问题上都没有抓住本质。但是今天博尔资深用户露风清扬发在博尔系统专栏中的这篇文章，算是说到了点子上，我看完以后，对其中提出的「做空性抛盘」和「组织性资金」是深以为然，各位看友不妨细细阅读，必能有所收获。第16回：股票为何上涨？多数人竟回答错误作者：露风清扬情不知所起，一往情深。恨不知所终，一笑而泯。多年前，因为我工作的原因，常有朋友受他人所托找到我，目的就一个：自己有足够大的资金量，能否让我帮忙，做一支股票。「能否做一支股票」，这也是一个问题，我们必须要找到问题的「必要条件」。每每我都提出三个问题：1. 有资金吗？（有）2. 有落地吗？（无）3. 有配合吗？（无）这三点，依旧是缺一不可。资金或许不是问题，但做股票，真的不是有资金就可以的。还需要有落地，即找到有关系的营业部，并且是多个营业部，并且还要有人手做辅助。这还不算，如果没有上市公司的适度合理的配合，也是白扯。这些都是陈年往事，而今游戏规则又不同了，另当别论。早些年，有业内朋友具备了上述前两点，但上市公司方面并不熟，结果刚刚建仓完毕，上市公司马上开始披露负面消息。这个节奏整反了吧？幸好市场大环境不错，朋友公司后来公关，最终也算是盈利颇丰，但这前期的节奏真是凶险。做股票，无论是个人投资，还是机构投资，如果看不到赚钱的「必要条件」，最终必将沦为一场豪赌。今天看到章泽天去剑桥读书的新闻。我条件反射，猥琐地想到：单方面离婚必须具备几个必要条件呢？嗯，好像有一条是分居两年以上……我真够猥琐！股票为什么会上涨？上涨的「必要条件」是什么？大家先在心里，回答一下。任意股票的上涨，必定会有很多原因，但绝大多数原因，仅仅是「充分条件」，即：有这些「充分条件」，自然更好，但没有这些，照涨不误。如果结合自己多年工作所思所得，结论几乎是毋庸置疑：任何股票的上涨，必须同时具备两个「必要条件」，即：其一，「做空性抛盘」少了。其二，「组织性资金」多了。上述两点，简称为「一多一少」，缺一不可，同时具体上述两点的股票，几乎无一例外上涨。何谓「做空性抛盘」？抛盘就是卖出，但同样是卖出，有些仅仅是试探性的卖出，但还有一些则是坚定不移的做空卖出离场。这里说的「做空性抛盘」，就是指后者，真心真意的做空。早些年做盘，分辨「做空性抛盘」是非常容易的，只要我不动，其他卖出的，统统都是散户卖出，都可以理解为「做空性抛盘」。只要盘面上，这类抛盘源源不断，股价是绝不会上涨的，除非金主想在这个位置，把抛盘全部接下，但即便有这个野心，也不必这样做啊，因为散户抛盘必然会使股价下跌，最终空杀空，渔翁得利，岂不更好？过程中可以适当接盘做底仓，但绝不能与抛盘对抗，而是引导抛盘，让抛盘尽量多、尽量快地涌出，之后结合具体情况，捡便宜货就是了。这是一个理想化的描述，实际操作要比文字复杂，跑题内容，不说了。近些年，远离了曾经的很多是非，与博尔系统结缘后发现，使用博尔系统，也可以很方便的区分不同的抛盘。当然，如果你使用其他软件，如果经验更丰富，或许也可以做到，我本人同时还使用「飞狐交易师」及「通达信」。其实，作为工具，就像是厨子使用锅子，都可以炒菜，就看自己用哪个顺手罢了。抛盘，是一种交易行为，所以，在博尔系统中，就是看「主导动能」数据。在「主导动能」数据中，绿色柱状图代表的就是「做空性抛盘」，表示坚定不移的做空，但同时要注意了，还有一种黄颜色的柱状图，代表的是「获利性抛盘」，这种抛盘虽然也是在卖出股票，但并不是坚决的卖出，而只是试探性的卖出，两者本质截然不同，这个不多介绍了。最近很多股票都很活跃，但依旧发现很多股票出现了「做空性抛盘」，建议大家看一看各自手中股票的数据情况，做到心中有数。上面说的是：股票上涨必须同时具备两个必要条件中的第一个，即「做空性抛盘」少了，在博尔系统中，就是没有绿色的「做空主导」行为，这个没有了，就可以先关注起来了。何谓「组织性资金」？就是在交易的过程中，具有统一性、组织性的资金，通常就是指大资金。大资金的交易特征有很多种，我说几个简单易懂的。一组拖拉机账户在交易的时候，可以将买单或卖单，自动分配到N个具体交易的账户交易。试想一下，你是交易的人，你会对每个账户的交易数量，逐个输入数据吗？累不死你！另外，你会对每个账户的交易量，控制在零头数吗？如买入400股或2000股，我不知道其他人，但我接触到的，很少会这样。其实，类似的交易细节还有很多，例如还有交易的频率等，有些跑题了。在所有的交易资金中，如果按照交易特征去划分，博尔系统划分为：代表机构资金的「机构库存」数据，及代表游资的「游资动向」数据。我与博尔客服沟通过，其实这不过就是一个名字。说「服务员，上一盘蚂蚁上树」，难道服务员真的给你去抓一窝蚂蚁吗？当然不是了。「机构库存」数据，只不过是数据的交易特征罢了，到底背后是谁，鬼才知道。但没有关系，所有的交易，本质上不就是数字游戏吗，如果能够对不同交易特征的数据，进行分类处理，甭管叫什么名字，这种数据分类本身，就是价值。