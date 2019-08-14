前面和露风清扬先生沟通对市场的看法，他建议我看看他的文章。我看了之后，启发不小。所以就贴出来，大家看一下，应该都有感悟。

-----谋定而后动，方为真英雄-----



情不知所起，一往情深。

恨不知所终，一笑而泯。



狼烟巳点玄黄起，血色旌旗涨跌狂。

万贯千金飘散去，蜿蜒曲线磨时光。

尘缘皆是投机客，贪念心生鬼断肠。

莫道此间多磨难，露风清扬作篇章。



题外话

使用量化投资的方法已许多年，前几日一时兴起，以「笑傲江湖」为名，写了一些个人量化交易的一些体会。

愈是写，愈发觉得值得写。

在写的过程中，在梳理所有得失中，不禁勾起更久远的记忆，时而怆然，时而沉寂。

过往的投资经历，犹如少年心底隐藏的青涩初恋，从未对外提及，亦很少记起，但她就在那里。

恍然发现，股市「笑傲江湖」之文字，不过是自己内心的一段独白，不为任何人而写，不奢任何人共鸣。

在疲于奔命的岁月间隙，在这里，给自己留一块空白，任思绪流淌，何尝不是烦躁生活中一丝解脱。



正文一：

今日触景生情处，念由心生，笔随心动。

虽「养股」系列未完，但不急于一时，改日续写无妨。



多年前入市炒股，成职业股民。

彼时，证券营业部大厅人头攒动，十数人挤在大厅的电脑前翻股票，偶有高手指着某个技术指标，侃侃而谈，唾沫星子飞溅。

此景，已是二十年多年前的一幕，而今，已难再现。

有此记忆的同辈中人，握握手，彼时你我风华正茂。



而今，虽不见上述情境，但股民对于技术指标的执着，依旧痴心未改。

虽然使用技术指标，并未让自己成为赢家，但处于弱势中的投资者，或许也只有技术指标，才是自己能够把握的。

只是，这种把握在多数时候，皆错。



多年前，曾有机会利用技术指标，做过一些不可描述之事。

简言之：利用不可描述之手法，打出一个当日最低价，即可改变诸如DMI及其他重要技术指标的数据（测试题：最低价，影响DMI中的哪个数据？），而此数据，又是多数投资者所关注，此举乃「项庄舞剑」，之后必有大批跟风交易出现，或是止损盘涌出，或是跟风盘进入，而此刻，只管做壁上观，四两拨千斤的快感，无以言表。



此手法高明否？

其实根本不高明，只是多数投资者一叶障目罢了。

不可描述之事，在大概率上，必须顺势而为，否则难以有预期效果。

而这，正是多数股民一叶障目的根本所在。

如果不是拘泥于死盯某一股，你就会发现，你在这一刻看到的，或许正是这个阶段最常出现的或较少出现的，这是其一。



其二是股性不同，群众基础断然不同，必然导致手法不同。技术指标默认参数，只是「适用」于多数，而并非适用于不同股性的个体。于是，尝试调整参数，用历史的眼光看待每一支股票独特历史（高大上的说，叫波动率），才能提高胜算概率。



上面罗里吧嗦一大堆，简单说：

1. 多数人能看到的东西，多数是无效的（纵使我等老司机，也已放弃多年）。

2. 不同的阶段，有不同的方法，同一方法，放在不同阶段，效果大相径庭。

3. 尽自己所能，寻找某个阶段中，股票的行为共性，摸着这个节奏，自然事半功倍。



上述正所谓：谋定而后动，知止而有得。



正文二：

今日，缘何触景生情？

在此分享一个使用博尔系统的小技巧，此前在博尔的内部论坛中，亦有朋友提出过。

但正如上文所言，同一技巧，放在不同阶段，效果亦不同，切勿刻舟求剑。



先看看近期表现抢眼的股票。



华纺股份（600448）：2019年7月31日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，后日开盘涨停。

广哈通信（300711）：2019年7月30日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，后日开盘涨停。

迪生力（603335）：2019年7月23日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，后日开盘涨停。

中潜股份（300526）：2019年6月27日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，此后一路上涨，且今日涨停（Ps：8月1日是标准的机构震仓洗盘，看空头回补出现即机构库存数据活跃）。

万集科技（300552）：2019年5月20日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，此后一路上涨，且多日涨停。

芙蓉科技（603327）：2019年7月29日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，此后连续两日涨停。

美格智能（002881）：2019年7月22日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，一路上涨，此后续三日涨停。

光正集团（002524）：2019年7月30日，「游资动向」数据出现，次日「机构库存」数据出现，此后涨停，亦大涨。





类似于上述个股，有很多，不一一列举了， 需要查看，→请自己点击此处进入 。



熟悉博尔系统使用的朋友，应该知道「游资动向」数据和「机构库存」数据，都是聚焦于「资金行为」属性的数据。

两个数据「首尾相连」，游资在前，机构在后，我们无需动用想象力，也应该知道，这代表的是：各类型资金活跃。既如此，机会自然层出而不穷，各位对于博尔系统，完全可以自己去装一个，应用商店里找起来也容易。



但如果刻舟求剑，亦会发现，在历史上的某些阶段，即便资金「首尾相连」，也不见得有多大声响，这就是所处环境不同，同样的方法，在不同的境况中，效率自然不同。市场没有不变的法则，更没有永恒的定律，机会不过源自发现罢了。 （→ 点击进入使用量化数据查询股票 ，发现属于自己的机会）



小记

在不同的阶段，发现不同的数据共性，这算是「谋定而后动，知止而有得」。

所谓「谋」，即：发现机会的过程，发现机会后，再动手。

这个发现机会的过程，其实并不难，只要多翻看一些股票，自然会发现。

对于懒于翻看的朋友来说，也无妨，

在博尔系统的基本使用方法中，会有一些相对「通用」的技巧，如「震仓洗盘」，又如「机构库存」的蓄势待发，再如「获利回吐」等，这些量化数据，在多数时候亦有效，在此基础上，如果能够对整体环境，略加区分，必可事半功倍。如在持续上涨的个股中，充分利用「震仓洗盘」的数据特征，多数时候，简直就是捡钱，但如果在漫漫熊途的个股中，恐怕就是刀口舔血了。





露风清扬

2019年8月