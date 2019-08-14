35岁以上的人，至少90%不适合炒股

今天和露风清扬先生探讨，确实很多问题说到了本质上。投资上，真正的差距不是经验、技术、资金这类的硬件，而是头脑、态度。露风清扬先生的此文，对所有投资者都值得一看，会有启发。





35岁以上的人，至少90%不适合炒股

作者：露风清扬





情不知所起，一往情深。

恨不知所终，一笑而泯。





——— 引子 ———

什么是幸福？

一是睡在家的床上，

二是吃父母做的饭菜，

三是听爱人给你说情话，

四是跟孩子做游戏。

这是林语堂先生说的，说的真好，看着想哭。

如果你没有哭的感觉，说明你年龄大体在35岁以下，还年轻。



其实， 三十多岁真的不算老。

但是，你又不能否认，三十多岁的你，

面对世界的变化，已经开始显得手足无措了。



是否记得：

小时候，太阳系是九大行星，但现在问问孩子们，他们说是八大行星。

额的娘啊，怎么丢了一个，哪里出问题了？

原来是2006年，国际天文联合会，硬生生的把「冥王星」踢出去了（听这名字就活该被踢）。



是否还记得「8848」这个数字？

对的，珠穆朗玛峰的高度。

但在2005年，这个高度变成了8844米。

当初「8848」这个国内最牛的电商网站，出生起就注定了灭亡。



世界一直在变，不停地变。

在我们成长历程中，我们所学习到的很多东西，我们都曾经天真的以为，那是天经地义的。

正因为如此，这些不言自明的东西，必定潜移默化影响着我们的人生观、世界观。

忽然有一天，我们发现这些曾经的「天经地义」，都特么的变了。

于是，三观崩塌了、陷落了，迷失了……







——— 壹 ———

不到二十岁，成为职业投资者。

不到二十一岁，掌握资金过八位数。

二十三岁左右，掌握资金过九位数。

不到二十五岁，服务于大金主，今天或许应该称为机构投资者吧。



交易是有趣的，尤其当你可以纵览全局，做黑森林中持qiang者的时候。

交易中，有很多有趣的技巧，不仅仅是简单的对敲（对倒），自拉自唱等。

于是，曾经天真的我，把这些技巧都一笔笔记下来，并做了总结，

想着未来有一天，我要把这些「武林秘籍」教给我儿子。



终于有一天，我有儿子了。

结果，恍然发现：曾经属于我的世界，已不复存在。

我写的「武林秘籍」并无鸟用。

市场变了，很多游戏规则变了，玩法变了。

而今，只能把过往的，用吹牛x的形式告诉儿子，

还好，儿子尚小，压根听不懂。





——— 贰 ———

过去十年，或从更早些时候吧，

A股市场最大的变化是：游戏规则变化，引发「习惯性亏损」。

翻译成人话是：散户资金被边缘化，但散户交易习惯未变，导致亏损持续发生，并形成恶性循环。

这人话翻译的还是不到位，先看数据吧。



1. 根据中金公司的统计，从2014年到2018年，散户的资金量在A股自由流动市值中的占比已经从72%下降到53%。

2. 根据上交所统计：2017年底，A股个人持有市值占全市场 21.3%，机构为78.7%；2018年个人占比19.6%。

3. 还有数据统计说：A股个人持股市值占比12年内从67%下降至25%。

4. 根据2018年中报，A股个人投资者持有市值占比达到40.5%。



奶奶个熊，上面四组数据，乱七八糟，压根就不知道哪个可信！

我只能相信下面这个了，必须的：

* 2019年初，黄奇帆说：我国有1.4亿股民，持有股票市场近26%的资本。



其实，虽然上面数据略有差异，但结果非常清楚，即：

目前散户资金，占市场总量的25%左右，高点低点无所谓了，

而余下的，基本都是各路大资金、大机构等，如法人持股，或是公募私募、社保等一大堆。



但另一组数据更有趣：

* 从成交量看，散户的交易量占比一直超过了80%，

2015年市场最疯狂的时候，散户对市场成交量的贡献一度超过90%，

目前散户成交量占比大概是60%左右，而黄奇帆说交易量占A股交易总量的80%左右。



残酷的现实：目前的中国证券市场，散户资金占比越来越低（25%左右），但交易热情不减（交易占比80%左右）。

残酷的问题：小资金拼命交易，谁在玩谁，看不出吗？





——— 叄 ———

做股票时间稍长一些的股民，满脑子都是庄家、庄股、做盘等画面。

这没错，大资金占据主流的同时，必定形成大资金之间、大资金与散户之间的博弈局面，你死我活。

但是，早期的大资金博弈手法，与今天的博弈手法，迥然不同。

因此，我上面才说道，我早年间写的大资金经验总结，放到今日，全然无用！



从2000年开始，证券法的推出，使得很多手法被严密监控，同时各账户主体的审核，也将很多拖拉机踢出局了。

再说一段往事，证券法推出后的两年，曾使用原有手法，为金主做过一些股票，结果引来ZJH某处工作人员，直接到某营业部……



三十五岁以上的人，至少90不适合炒股，是因为：

市场环境变化后，多数人的思维方式还是停留在多年前，

在他们的脑子中，股票就是应该这样炒。

他们很难接受的现实是：曾经自己使用的技巧或方法，现在忽然不灵了。

其实，无论使用什么方法或工具，我们都不应脱离所处的环境，

脱离所处环境去谈论投资技巧，就是耍流氓。

几年前，有朋友去越南炒股，赚了大钱，但同样在国内，还是玩不转的。



当真正守规矩的机构投资者越来越多之后，

老股民，如果不能转换思维方式，那么，真的就离销户离场不远了。

你真的相信：大资金、大机构，会根据移动平均线的趋势或金叉死叉，去调动9位数资金吗？

如果你信，就真的就成棒槌了。





——— 肆 ———

新的大环境，新的游戏规则。

固守，只有死路一条。

八年前，刚接触博尔系统量化数据的时候，心里有些抵触，还是不想改变。

但大概用了半年后，自己开始意识到问题，恍然发现，市场真的变了。



当守规矩的大资金占比越来越高后，我们必须要死死盯住两点：

其一，盯住参与交易的「资金属性」，只有在大资金活跃的时候，我们才能伺机而动。

其二，盯住大资金的「交易行为」，只有出现有利于我们的「交易行为」后，我们才能伺机而动。



能够做到上面两点，你不见得发大财，但足以让你躲开几乎所有坑爹股，不再当炮灰。

如果思维模式升级后，你能够以空杯心态，多学习、多总结，

你会发现：原来炒股的世界，依旧美丽如初。

PS: 希望自己的操作和大资金同步， 点这里 ，可以进去直接看机构资金的操作动向。

——— 伍 ———

使用博尔系统多年，与几个本地的用户成为好朋友，其中一个朋友身价过九位数，不仅如此，股市投资也是很牛x。

前几天，这个朋友买了一支股票，今天涨停位置，全部清仓离场，六个交易日，盈利超20%。



这支股票是「时运电器」603920，操作历程如下：



第一步：2019年8月1日，该股的「机构库存」数据首次出现活跃，关注。

第二步：2019年8月6日，该股大幅下跌，但「机构库存」依旧活跃，同时最低点触及日线「做多概率68%」位置，而该位置，又是周线「做多概率68%」位置，多奇妙，于是我这个朋友，当日开始试探性的建仓。

第三步：2019年8月7日，该股继续下跌，但「机构库存」数据还是活跃，显示机构大资金交易频繁，与8月6日一样的理由，继续买入。

第四步：2019年8月8日，该股「机构库存」活跃，同时出现蓝色的「空头回补」行为，这就是我上面说的「交易行为」的一种。当这两个数据同时出现，就是完美的、教科书级的「震仓洗盘」现象，意味着短期股价或许有大机会，我这个朋友再次买入。

之后的走势行云流水，不说了。



回顾整个操作历程，其实，只是盯住了两个关键点：

其一，盯住「机构库存」代表的大资金动向。

其二，盯住「空头回补」代表的交易行为。

补充说明：这就是通过量化分析得出的机构常见操作手法之一：「震仓洗盘」， 点这里 ，看自己手中个股是否是机构洗盘兑现，即点即用。



说简单，真的很简单。

但实际操作中，还是参考了「多空概率」这个量化数据，同时，也不能排除运气的成分吧（酸葡萄一下）。

今天复盘，还可以看到：603920，000089，603602，300526，都是同出一辙。





——— 后记 ———

《增广贤文》中有句话「三十不豪，四十不富，五十将衰寻子助」。

以三十五岁为分水岭，如果固守从前，最后只能「寻子助」，

如果做成改变，将自己的思维模式进行升级，愉快的接受新事物，世界，就又不同了。

至少证明你还年轻。



我的《笑傲江湖》系列已经出到了第14期，前面几期，大伙可以登录博尔系统（→ 点这里 ，即点即用），里面有我的专栏。



声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。



露风清扬

2019-08-13 晚