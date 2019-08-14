昨天行情继续震荡，并且是低开之后，很小的波动，而今天由于看到港股表现良好，又有很多朋友觉得今天市场会大涨。而回看过去一周，实际也是在横盘震荡。但市场会是一个平稳的市场吗？显然几乎是不可能的。看看之前的下跌，短短几天200点就跌掉了。而指数跌200点，个股的波动得超过好几倍。但多头自然有多头的看法，各种情况相关的资料很多，我不一一说了，总之，上面缺口一连串，至少得补掉几个缺口吧。

两类股能幸免

分歧总是有的，所以以上这些，不算是要紧的，更要紧的是，我拿“博尔系统”量化，目前量化不出“机构库存”，这代表整个市场虽然不可能没机构在里面，却总体上是一点也不积极的。那就缺乏波段机会，而前几天的上涨中，量化主导交易的力量，也是空头回补为主，显然前期跌多了，最近更多的是散户在回补股票。那机构一抡起大锤来，可就讨厌了。到那时候，也有两种股，能从容应对，一种是游资得手，一种是机构发力，包括大家手头股票，拿博尔系统去量化， 这是这是博尔系统的入口 ，也能看到是不是处于机构发力，或者游资得手的状态下。

下面我会追加内容，仔细说这两种状态。

-----游资还是机构------

系统里，积极的机构行为，是可以通过量化“机构库存”来看到的。下面图里橙色的就是机构库存。有“机构库存”说明此刻机构在积极行动，而机构发力的股票，不但能看到上涨，还能看到交易中红色的做多主导明确增加，因为机构一旦发力，做多力量一定是大增的，哪怕那时候股价可能还没怎么涨。

就说明游资在行动，此刻游资的行动基本都是低位狙击，一旦游资得手，那最近这段时间的交易状态，就是在游资积极的状态下，先是空头回补主导，之后变成红色的做多主导。手头股票能量化出这种状态，就是游资得手。而拿博尔系统，这些都很容易看出来( 点此处直接进入博尔系统 )。

-----机构抡大锤-----

眼下的行情里，你希望手头股票涨，就得去看有没有以上两种状态，剩下的，更容易跟着市场随波逐流。但其中还有一种是不能留的，很可能市场稍微有个小调整，它就大跌了。因为那种股票前几天市场反弹的时候，那些股票是有“机构库存”的，但反弹上去之后反而没有了。这性质就严重了，已经不需要看具体的机构动作了，机构库存在上涨的过程中消失，不就是机构趁着上涨跑了吗？就算不跑，也是对这个价格不认可。那在当前的环境下，机构一旦是这种态度，对股票来说，太危险了。就像下面的股票那样。

并且还要提醒的是，这种机构轮大锤的股票，不止一两个。眼下是很多的，这点大家也要理解，此刻人心浮动，当然会有资金借着上涨逃跑。或许普通投资者现在就是在静观，不会动，但机构可以不是，游资也不是。这种股票，一旦轮到大家头上，可就问题大了。这方面大家自己用博尔系统去量化交易， 点这里可以直接进入 。里不难找，震荡中，涨个几天都有，但如果涨个几天，就是为了能有稍微高一点的位置把股票给跑了，那后面，只要行情起了一点点补缺口的念头，股票直接就跌下去了，这是要小心的。



