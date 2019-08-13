



情不知所起，一往情深。

恨不知所终，一笑而泯。



青铜为鉴衣冠正，

读史明智古今通。

好雨来时君未见，

错将料峭做寒冬。





**引子**

一个职业股民的一天



我在不到二十岁的时候，就已经是一个小有名气的职业股民了。

印象中，当时沪深两市全部股票加起来不超过300支。

每天八点准时到证券公司，在大户室，打开营业部的电脑系统，先是看当日的各类新闻，再稍晚一些，会有证券公司的工作人员送来当日的报纸，以及全国很多著名投资机构发来的传真。

大概到九点左右，开始随机的翻看股票K线，或是打开资金账户，核对一下数据，之后开盘交易。

开盘交易的过程中，几支笔，几张A4纸放在桌子上，随时记录出现异动的股票代码，到中午的时候，往往一张纸上全部都是股票代码了。



当年中午从来不吃午饭，午休时间就是拼命的翻看股票走势，因为下午14点之后，我将进入交易的高峰，当年我大概80%的交易，都14点之后发生的。

依稀还记得，当年午休时间翻看股票的流程是：

从「量比」数据排名开始，也就是选择成交量忽然放大的股票开始看，先看盘面的分时走势，发现分时走势人为迹象特别明显的时候，再打开K线看，如果K线走势满意，就打开技术指标看，当年使用的技术指标主要就是：RSI/MACD/W%R/BOLL/EXPMA等等，但这些技术指标的参数，我全部重新设置过，并且会根据个股的不同波动特征，随时调整参数。如果对应股票的技术指标满意，就马上打开F10，查看最新一次的消息，并对消息进行判断。



这一套流程下来，颇费时间，所以每天的午休，真正能够找到让自己满意的股票并不多。如果有合适的股票，下午开盘后，开始密切关注，并且伺机而动。另外，每天收盘之后，我会一直留在证券公司复盘，复盘流程比上述流程稍复杂（会使用到营业部另一套盘后软件系统），最后，直到证券公司要下班锁门，我才会离开。



诸位，看看我上面的描述，是否有一种似曾相识的感觉？

先说结果吧。



每天中午复盘后，下午的交易有得有失。

好的时候，下午买入股票后，收盘时候就会出现较大的账面盈利，最差的时候，也不会亏太多钱。

但第二日开盘后，就有涨有跌了。有些股票短期赚了大钱，但有些则出现大幅亏损。

行情好的时候，总体必盈利，但牛短熊长的市场中，最终结果真的不太好。

这种情形大概持续了好几年时间，大概从1998年之后，自己才逐步找到了一点感觉。

而在这过程中，也是机缘巧合，结识了一批真正的大佬，从他们那里，对市场有了极度深刻的理解，这其中还有很多故事。不知道大家是否记得当年的0508（琼民源）以及0048（康达尔）等，都是故事啊。如果有机会，后续我会再讲。





**正文**

真正的养股三步



为何要说上面这些陈年往事？

是因为我逐步找到了引发亏损的一个重要原因，那就是：操作的随机性。

多年前的每天午休时间复盘，都是根据当日或是近日的股票走势，决定自己是否要参与。这不是随机，又是什么？

大家看我前几天写的涨停个股评说，相信很多人明知我写的是盘后的事情，但心里还是会想：如何怎么才能找到一支大牛股，并且最好是今天发现就买入，明天就涨停。诸位，坦言之，你在做梦啊！即便会找到，也是在赌博，而不是在做投资。



今日之标题是「不懂养股，到头一场空」，说的就是如此。

好股票，从来都是「养」出来的，而不是「找」出来的。

如何「养股」？



本人使用博尔系统八年多时间，结合自己多年的失败经验，利用量化数据，总结出一套初级的「养股」流程，与大家分享。天下事，理相通，一切皆大同小异。



简单说十二个字，即：一选二入三盯，四假五真六复。

**

第一步「一选」：

选，即选股。

选股并不是操作，只是选，而不是做。

选股是「由多至少」，「由面到点」的过程。



现在，沪深两市逾四千支股票，茫茫然，可谓股海。

如果大家的选股只是：看看新闻，抓抓热点，随机翻看一下股票，或是网上道听途说一下，其本质与赌博无异。

选股的原则有很多，今天先说说「选强」。



**重点之一：**

利用博尔系统「统计功能」中的「五日库存」作为初选。（PS：博尔系统是一个基于行为量化研发的，本人用了09年开始使用，接近10年，此处是系统的入口。）

行情低迷的时候，「五日库存」中的股票数量极少，我自己会每天记录符合的个股数量。

从我自己的数据统计看，过去三年中：

「五日库存」中，不足10支股票的时候是39天，而这39天都是行情极烂的时候，不做也罢。

「五日库存」中，不足100支股票的时候是261天（含前面的数据），而过去三年，我统计的交易日一共才398天，也就是说，在65.5%的时间里，符合「五日库存」条件的股票数量低于100家。这个阶段，通常也是市场机会较少，处于震荡或下跌的阶段，但已经初步具有价值了，而余下的35%时间，就是操作投资的黄金时段了。



大家可以看看截止前日（2019-8-10 周五）的时候，两市符合「五日库存」统计条件的股票数量是456家，这说明什么？说明目前市场正处于黄金期。但如果看指数，似乎市场只是横盘震荡，似乎方向并不明朗，但没有关系，456家股票（这两天更多），持续五天出现「机构库存」数据，说明市场个股机会极多，是「选股」黄金期。（此处，需要博尔量化交易系统进行量化数据， 可点击进入使用统计功能实现「初选」 。）。



**重点之二：**

从近4000支股票中，利用「五日库存」功能，锁定几百支股票，完成第一步初选。

但在几百支股票中，如何再次缩小目标包围圈？

可遵循：「抓两头，看不同」的方法。





「抓两头」：

第一头：重点看「机构库存」数据持续时间很久的股票，持续的时间越久，未来「强者恒强」的机会越大。

第二头：重点看刚刚进入「五日库存」列表的个股，也就是「机构库存」数据刚刚出现几天时间的个股。尤其在个股黄金期中，此类个股未来「机构库存」数据持续出现的概率较大，值得关注。



「看不同」：

「机构库存」数据活跃，股价通常较强势。

但偶尔，也有异类，表现为股价一直横盘不动，但「机构库存」数据一直很活跃，此类个股质地，虽稂莠不齐，但作为缩小目标的方法，亦是有效。（ 点击进入博尔系统，查看机构库存数据 ）



**重点之三：**

通过「抓两头，看不同」进行二次筛选后，运气好的时候，会有几十家个股进入包围圈，基本够了。

在另一些情况下，还有另一个思路，即：

某股，长期「机构库存」数据活跃，忽然某日，「机构库存」数据消失了。

此刻，也应该引起我们的重视。

在市场活跃的情况下，这种「机构库存」数据忽然消失的现象，往往是一波行情启动的前兆，重点关注一下，也是值得。



**小记：**

原本想一篇文字就把「一选二入三盯，四假五真六复」都写完，现在看来做不到了。

只能明天接着下「二入」及后面的部分了。



今日核心是：「选股」为「养股」，「养股」分六步。不懂「养股」，最终必是一场空。

上述这些，都是见仁见智，拿出来分享就是伟大。（ 养股缺量化，营养都不良，进入博尔系统，补充股票能量 ）



未完待续







