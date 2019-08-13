今天早上的下跌，预示着今天还得是折腾的一天。面对之前已经一天跌一天涨的行情，不少朋友问我，本周的行情会如何。但我直接和那些朋友说，现在问本周行情如何，其实作用不大，即便我侥幸说对了，多数人还是不会有什么动作的。因为只要是股民，都会有些普遍弱点。倒不如趁着指数点位不高的时候，认清自己常见的那些弱点，远离那些容易让弱点暴露的股票。后面一波自然而然就能做好。比讨论下周怎么走有用。

普遍的弱点

其实大家如果是审视一下自己，多数人炒股，买进的时候，总觉得能一买就涨，问题是很多时候买完了不涨，就不肯走了，宁愿套牢，哪怕自己也觉得买错了，但基本是不会走的。同时一旦套牢，每次遇到反弹，都会进行激烈的心理斗争，到底要不要走，但结果多数都是不走，生怕一走又往上涨，但结果总是在犹豫中一次次错过机会，越套越深。不知道上面说的情况，看我文章的朋友有没有经历过，如果也经历过，那可以 点这里进「博尔系统」 ，去量化交易，能很大程度上，避免这种事情的发生。具体怎么做，下面会细细说。

缺少魄力，不冒大风险

我接触过的投资者，少说1000个以上，上面的问题，多数人都会有，说明这种问题就像感冒一样，很难消灭。所以要有自知之明，尽量避免这种事情发生。如何避免？首先既然们知道自己没有壮志断腕魄力，那买股票的时候，就别买会冒大风险的股票。而什么股票蕴藏着大风险呢？风险与涨跌、强弱都无关，而之所以上面说要大家先去量化一下交易。就是因为只要大家去量化，都能发现，持续缺乏“机构库存”的股票，风险是最大的。

上面图里，左边一个就是持续缺乏“机构库存”的股票。“机构库存”是对机构积极行为的量化，缺乏“机构库存”就是机构都不管这个股票了。而现在这种散户都趴下的行情，没有机构支持，风险有多大，真不用我多说了。而一个机构动作积极的股票不管是在做多还是做空，至少有机构折腾，股价就很难单边跳水造成严重的杀伤，就像图里右边的那个股票一样。而大家手头的股票，此刻有没有机构做，也不用以貌取人，机构动作与涨跌无关， 直接点这里进入“博尔系统”，自己去量化 ，也就清楚自己的股票机构是不是在做积极的动作了。

缺少勇气，不赌一局输赢

另外一点是，既然套老之后，知道自己没有大开大合的勇气，就不用天天才股票能反弹到哪里，因为猜中了也未必舍得走。但可以关注获利回吐主导。因为反弹到最后必然有很多人获利了结，包括机构投资者也一样。这时候拿博尔系统去量化，就会出现上涨中不是红色的做多主导，而是黄颜色的获利回吐主导，这种状态下，首先就不要在追买了，仓位重的还可以减点。大开大合的全走，自己会犹豫不决，但走一部分心理负担就会小很多。而反弹中，获利回吐时跑掉一点，在绝大多数时候都是很好的，都有机会做出差价再买回来。





对于跌下去也是一样的，干满仓自己不敢的时候那就买一部分，但下跌背后得空头回补主导才适合去买，否则机构还在做空，冲进去就是容易当炮灰。总之，多去量化一下交易，就能少拿自己弱点去拼无情的股市。大家这方面 直接点这里博尔系统 之后，多多量化，自己就会有自信，即便套牢，也不会有进退两难，不敢买也不敢卖的纠结。



