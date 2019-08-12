涨40点后，这个大亏明天不能再吃！

博尔量化系统资深用户露风清扬先生的文章，感触很深。

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露风清扬用的博尔系统，点这里进入

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大家的股票是否被「空头回补」行为主导，就自己点这里进入博尔系统，然后自己量化

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本文原载于露风清扬先生

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这话不唬人，涨40点，开心吗？真的是解放了吗？自己心里最清楚，究竟为啥股民不赚钱，今天看到进入股市20余年，实际时不时也会有这毛病，好文章大家一起分享，希望大家有所启发。相信「死磕」精神的股民，赚不到钱作者：露风清扬情不知所起，一往情深。恨不知所终，一笑而泯。——— 引子 ———嗯，今天标题去掉了「笑傲江湖」。自己吹牛要写180篇，路漫漫，笑不出了，就不笑了。这世界，不公平的。好汉无好妻，赖汉娶花枝。曾经学习不好的，现在赚钱最多，而曾经的优秀学生，现在多数都在怀疑人生。其实，这世界，没啥不公平的。只是很多时候，很多事情，你太相信「死磕」精神了。什么是「死磕」精神？就是认死理呗。——— 壹 ———王宝强老婆出轨，认死理的人就是请民事离婚律师，打官司，分家产。但宝宝请的是刑事律师，从另外的角度，解决了棘手的问题。前几年，厦门市政务外网云服务招标。中国联通、中国电信等大企业，认死理，就在他们苦苦核算竞标价的时候（预算最低170万），而腾讯则以0.01元的价格中标。新闻里面说，腾讯是基于云服务，而其他投标的企业是基于硬件搭建，两者理念不同。新闻还能信？现实是：彼时，腾讯云需要推广自己的产品，如果用几百万砸广告，一个响儿都听不到，但中标一个政府项目，一举多得了。天下认死理，相信「死磕」的人太多了。相信「死磕」的人，大体是上了年纪，或是用「死磕」精神来安慰自己的平庸。不信？好吧，请仔细回顾一下古今中外几乎所有成功的人，有几个人，真的是靠「死磕」精神成功的？爱迪生吗？别扯了。股民认死理，相信「死磕」精神，不亚于吸食精神鸦片，后果更惨，毕竟是用真金白银做赌注。——— 贰 ———多年前，看周围一些股民，认死理，每天研究哪个股票里面有庄家，「死磕」精神十足。但他们并不知道当年有一个「龙虎榜」的数据，全国所有交易席位的数据一目了然，哪个席位买入，哪个席位卖进出，同一个席位的账户对敲筹码，都可以看的清清楚楚。当然，这个真正的「龙虎榜」数据，几年后就消失了。直到今天，还会看到多数股民和网络大V们，他们痴迷于技术分析，每天「死磕」技术分析，或是痴迷于企业价值分析，「死磕」财务报表，企业价值等，明明学的不是财务，硬生生把自己逼成了财务。此种「死磕」劲头真可怕，如果早二十年如此「死磕」，没准都能考个名牌大学了。杜撰一段：还是多年前，做一些不可告人的操作时，知道盘口上方抛盘不多，于是就在快收盘的时候，自己挂单，再自己高价一笔全部打掉，故意让收盘前价格异动，此举果然引起股民注意，而在次日，利用大家关注的时候，再卖出。而面对尾盘的异动，「死磕」技术分析的人士，其实没有太多选择，因为你确实看到了异动（就是让你看到），因此，你能做的只有两个选择：其一，你不要理会，不要参与；其二，次日你一激动，参与了。算一下，不管如何，一定对我有利。再杜撰一段：如：某股票，在盘中某个极狭小的范围内频繁大单交易，一会儿大单买入，一会儿大单卖出，看着十分热闹。于是，在次日的网络媒体股评中，有大V对此侃侃而谈，还有一大堆股民交头接耳。其实大家想多了，偶尔频繁交易一下，会有很多原因，诸如为营业部多打一些交易量，佣金几乎全免，回头营业部还会有其他的补贴，还能卖个人情，大家礼尚往来了。再再杜撰一段：当年深圳某股票（代码排名靠前的），我们知道是深圳本地某金主控盘。该股10送10除权后，消息就来了，短期内做填权行情，并在我所在营业部「分仓」。于是，有趣的事情发生了：伴随该股走出填权行情，当年的报纸股评等，一片讨论之声，各类技术分析人士，用各种方法，进行各种分析，其实，大家又想多了，最后，无论大家怎么分析、这么想，填权行情我行我素的完成，短期填满权。这不是高潮，高潮是后期又有一次大幅的除权，除权后又是短期内填满权。最后，技术分析只能认定这是妖股了。说这些，并不是打击技术分析，也不是标榜自己多牛x。只是想说：这个世界太大了，很多事情，对于多数人而言，绝壁是看不懂的。不同维度的思维中，低纬度的人，不仅没有话语权，连思考权都没有的。诸位不必与我较真，我服你了，成了吧。——— 叄 ———「低纬度思维」如何过渡到「高纬度思维」？三个办法。其一，进入圈子。之所以有圈子，就是因为物以类聚人以群分。当你有机会进入高段位的圈子，你会发现过去的自己就是棒槌。但是话说回来，圈子与自身的能量成正相关性，不是你想进就能进的。自身段位不够，硬拉你进来，你也是听不懂、看不懂。其二，放弃「死磕」精神。所谓放弃「死磕」精神，通俗讲，就是东边不亮西边亮，多数人扎堆的地方，没有机会。人类智商都差不多，多数人都看得到的，多数人都在用的方法，你凭什么能超越多数人？是不是？大家都看到了「墓碑线」，都得到了同样的结论，你凭什么能胜出？大家都在「三浪三」，你又凭什么能胜出？人总是高估自己的能力，总觉得自己是与众不同的咸鸭蛋。另外，勒庞说了「群体的智商低于个体智商」，这是真的，还别不信。所以，摆脱群体，放弃「死磕」才是正道。其三，另辟蹊径。在我使用「博尔系统」之后，我更坚信不能「死磕」了，而应另辟蹊径。用少数人才知道的方法，大概率上可以摆脱「群体的盲目」，所以，才有机会胜出。这一点，博尔系统做到了。如果有一天，问问周围的股友，大家都在使用博尔系统的量化数据了，我会毫不犹豫的放弃，这是后话。——— 肆 ———今天市场涨了一些。各路神仙都上天了，但大家台词儿都一样：是某些消息导致市场上涨了 。消息出来再去吹，有意义吗？我来吹一个，看你服不服。8月8日的「赢了三十块」的文字中，原文如下：……今天上证指数已是第二天出现「空头回补」行为，这个行为在博尔系统中，是非常重要的。连续两天出现「空头回补」行为，不稀奇。如果能够连续三天乃至四天连续出现，那机会就大了……。巧了，上周五是第三天出现蓝色的「空头回补」行为。我不想武断什么，但依旧控制不住的想：难道有人提前知道消息，难道又是套路？「空头回补」行为是博尔系统的核心数据之一，是对交易行为的量化。这个数据说的意思是：前期「做空」的资金，在这个位置上，正在尝试性买入。懂了这个数据的含义，一切就妥妥的了。——— 伍 ———写的很嗨，就再写一段。看「双塔食品」这支股票。2019年7月30日，这支股票出现「获利回吐」行为，之后股价下跌。但蹊跷事出现了：伴随该股的下跌，该股的「机构库存」数据反而越来越活跃了。2019年8月5日，「机构库存」数据活跃的同时，蓝色的「空头回补」行为又出现，熟悉博尔系统的朋友都应该知道了吧，这就是标准的「震仓洗盘」现象，是必须密切关注的，之后更有趣的数据现象出现了。在2019年8月7日，再次出现「震仓洗盘」现象。在同一个区域，出现两次「震仓洗盘」，可以称为「双重震仓」，是应该重点关注的。之后三个交易日（含今日），股价快速上涨近17%。PS：今天两市，这类个股很多，如：「泰晶科技」，在2019年8月2日出现「获利回吐」后，股价震荡下跌。股价下跌过程中，「机构库存」数据持续活跃。在8月8日，出现蓝色的「空头回补」行为，之后今日涨停。类似股票还有：603920，603681，603386等等，不一一罗列了。大家多翻看这些股票，看多了，会发现他们的共性，而共性一旦出现，就必须要重点关注了。目前大部队整装待发，别错过了。——— 后记 ———我的故事有很多，无所谓真假，懂的自然懂，低纬度的就算了。在这个世界上，更多的时候，选择比「死磕」更重要，一根轴的结果只能是断轴。声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。露风清扬2019-08-12 晚