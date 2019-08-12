今天大涨40点，发现我20年炒股经历中，走的一些弯路，现在很多朋友又在走了。那些亏我吃的太多，觉得没必要还有那么多人走弯路，所以博客里专门写一写。

----------起因-----------

起因是，一个朋友因为看到今天市场40点的上涨，就跟我说，上面还有两个大缺口，第一个补了一半，最好明天补掉，然后一周内补掉再上面的大缺口，那么行情就强势确立了。当时我是立刻，反问他，就算一周内两个大缺口都补掉，但后面再往下跌200点，你还敢说这行情强吗？那朋友当时就语塞，好不容易蹦出一句，真要是一周补了两大缺口，就赚强了，就不会再跌200点了。于是我再反问他，你知道接下来一定能补掉两个缺口吗？没补掉之前，现在你又如何判断？

-----------过去吃的亏----------

我刚做股票没几年的时候，也有这种拿未来去预判未来的思维（多年后反省时的总结）。比如只要股价涨过某某位置，就一定如何，并且确信无疑。但结果呢，就自己就傻傻的等着预期中的那件事发生，结果全都是有对有错，并且这还不算，即便猜对了未来，还要再猜对未来后的未来才能赢，这样自然赢面很小，输过好多回。

-----------问题的解决----------

这个问题，我在炒股几年后总结出不对劲，也觉得这样不成，但一时也没有更好的办法弥补，因为直观当下好说不好做。我是在2009年，发现博尔系统后解决的，因为量化交易对交易行为做了更高级的处理，把交易行为给展现了出来。并且除了机构资金，很少有人去研究量化，因此从那时起，有了质的改观。

后面的一切就变的很简单。拿机构行为来说，最近5天，属于震荡反弹。震荡反弹特点就是，三天两头会出现终止反弹因素，只要某个股票不想反弹了，很快就能借着市场的调整，立马跌回去。换而言之，震荡反弹中，所有机构资金都得靠资金，市场不能借多大力。因此你用博尔系统，能量化出橙色的机构库存不断增加，就是牛逼（ 大家的股票是否牛逼，就自己点这里进入博尔系统，然后自己量化 ）。

相比之下，要是系统中量化出来的“机构库存”越来越小了，那就不成。尤其上涨、反弹中，很容易迷惑人，觉得上涨，机构行为一定是积极的，实际真未必，上涨中机构库存越来越小，是要出问题的。

----------蓄势者后来居上---------

另外，有朋友说，今天的上涨，是茅台带队，掩护指数上涨，所以作用不大。对此，还是得看你要做什么样的股票。有的股票，这几天是没有跟上市场的步伐，但不等于这种股票就一定一直落后下去，有一种落后叫做蓄势，那是要后来居上的，就像下面图里的股票那样（我下面还是PC的图，手机版更方便些， 点这里可以直接进入博尔系统 ），震荡中股价没涨，但“机构库存”在不断增加，说明机构资金在震荡中越来越积极了，这就是“机构蓄势”。













