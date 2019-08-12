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后面三天，处处都得反人性操作

(2019-08-12 12:25:08)
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量化投资

量化交易

股票

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早上涨16点，又开始震荡了。震荡中要做的好，首先就是懂人性，并且还得反着人性。

---------过度自信---------

为什么这么说，就是因为行为金融学里，通过无数次实验证明，人是一种特别自信的动物，要选择的时候，通常都是表现为“过度自信”。

 可以说，如果没有这种自信，人就不会去做股票了。打个比方，所有做股票的人，都知道股市是一个有赔有赚的市场，所以在这个市场里参与的人，一定都会表现出“自信”，相信我比其他人聪明、能干，并且运气还好。

否则，换种思考，“我比别人笨，我比别人懒，关键我比别人还倒霉”，那你说那个人还有什么勇气参与这个市场？

 

---------典型特征------------

既然是自信，所以任何在横盘中参与买卖的人，总是觉得震荡横盘很快会结束，做空者预期很快会回落，做多者预期很快会上涨。但真正能知道吗？天天都能知道的就是神仙。所以我等普通人要在市场里，就得反着这种自信心理来，一定要耐着住，去寻找 “典型特征”。 

当交易行为呈现出典型特征后，未来朝着某个方向发展的可能就特别大。我通常拿博尔系统来量化交易行为（各位也可以点此处进入博尔系统）。有几种典型特征，在横盘震荡的行情里是特别值得注意的。 

第一种就是股价横盘震荡，机构行为越来越积极。这种行为特征出现，说明股价在休息，但机构资金更积极了，如下图这样，显示为橙色的“机构库存”递增，那么这种震荡自然容易在很短时间里被打破，然后走出向上的行情。

后面三天，处处都得反人性操作

同样的震荡，如果机构资金行为反了过来，伴随震荡，机构资金的行为消失了。说明机构资金对当前这个价格水平是不认可的，很容易在短期内就破位下行。

 

-------更典型的特征---------- 

眼下市场，个股在反弹的过程中，还有一种可能引发更显著变局的交易特征，那就是整个反弹，都没有“机构库存”，这种状态就很容易起床新低下去了。无论是过去还是现在，这样的股票太多了。没机构库存的股票，量化出来就要远离（可以直接点击此处进入博尔系统，实施量化）。由于，没有机构库存的反弹，短期跌回去创新低的股实在太多，每次调整中都会出现，所以这种称得上是更典型的特征。

 


后面三天，处处都得反人性操作



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