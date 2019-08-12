新的一周，又要开始年线争夺了。这次是年线、缺口都赶上了。怎么着都应该弄出点动静吧。

----------年线-----------

更何况，上周沟通下来，发现很多资金（自然是私募、公募都有）都常驻股票了，从年初到现在实际没怎么离场，这些资金是志在长远。2月份的时候大幅高开收长阳过年线，足见当时资金的对后市的看好，这种资金既然还有很多在，现在又到年线位置，没理由不弄出点动静

------------反弹-----------

能折腾的环境有了，剩下就是手头股票怎么折腾了。面对多数股票当前的反弹走势，三类反弹避开，后面大家还是能够很开心的。





哪三类反弹？放任式反弹、回吐式反弹、做空式反弹

先说“放任式反弹”为什么要躲开。原因就是，放任式反弹里，没有大资金在里面积极动作，反弹就很难有持续上涨的预期。在我用的博尔系统中，对大资金的行为，可以量化成两类，一类是机构行为，称为“机构库存”，一类是游资行为，称为“游资动向”。而有些反弹，“机构库存”、“游资动向”都没有，那么无论是做波段也好，还是做短线也好，多没机会。下图大家一看就明白。（ 量化手头股票的机构和游资，可点此进入 ）





----------回吐----------

而当前问题反弹中，最多的，应该就是回吐式反弹，所谓“回吐式反弹”就是指刚反弹一天就获利回吐主导，这种状态明显表示，这只股票里的资金，急急忙忙想逃跑，自然很难预期它后面的反弹能走多好。手头股票，大家开盘之后吃不准的，一样可以自己去用博尔系统量化（ 由此处进入，可以直接使用博尔系统 ）。

比如上周五的长城证券，也是明显下跌。周四市场表现良好的时候，也同样走的很差。原因就是周二反弹之后，周三立刻获利回吐，周四还是获利回吐。要知道长城证券从18元跌到13元，跌了5元钱，周二也就反弹了1元多。真的不算什么厉害的上涨，这种情况下第二天就获利回吐，自然短期就很难强了。