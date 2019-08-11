加载中…

加载中...

财经股票名博 《股市公开信息淘金》作者 知名财经博主 微博签约自媒体
个人资料
揭幕者
揭幕者 新浪个人认证
微博
  • 博客等级：
  • 博客积分：0
  • 博客访问：195,476,695
  • 关注人气：286,517
  • 获赠金笔：0支
  • 赠出金笔：0支
  • 荣誉徽章：
博主被推荐的博文
揭幕者的这篇博文被推荐到新浪博客
此博主被推荐的博文：
全部推荐博文>>
如何获得更多推荐?
相关博文
更多>>
推荐博文
查看更多>>
正文 字体大小：

8月抄大底逃大顶的必看量化数据（一）

(2019-08-11 14:48:53)
转载
标签：

量化投资

量化交易

webapp

股票

前面看到我用的博尔系统，发布了一系列的8月必看数据。我看了之后确实觉得一些哪怕是最司空见惯的数据，但通过量化的方式处理之后，也能为自己的投资带来头清眼亮的效果。所以这里讲内容发到我博客上，分为基础、进阶、实战。希望大家喜欢。

------------基础篇-----------

流通市值数据，可能多数朋友都不陌生，但通过流通市值，能看到市场的大方向，很多朋友并不清楚。大家看下图，流通市值整体就是一个跨越式增长的趋势，2007年的时候突破5万亿，2011年突破15万亿，2015年突破30万亿。而伴随着流通市值的提升，直接导致每次上涨中，成交量显著放大。等到2015年时，沪市成交必须在4000亿以上，才能支持快速上涨。（量化数据，可以使用博尔量化交易系统查询

8月抄大底逃大顶的必看量化数据（一）

也正是因此，所以在2017年，2019年一季度，之所以行情无法进一步上涨，就是因为其成交量无法持续维持在4000亿以上的水平。那么，眼下长期2000亿以下的交易水平会导致什么情况？请往下看。

----------进阶篇-----------

现在揭晓答案，显然如果没有4000亿、5000亿、8000亿的成交额增加，指数只能通过时间换空间的方式向上，震荡必然增加，否则结果只有一个，就是涨上去立刻跌下来。

 

以上这些都是最基础的量化。通常在判断大的局势上有作用，但由于数据过于简单，对某个时段的具体买卖，很难发挥作用。但可以使用更高级的量化数据，比如眼下这种沪市单边不到2000亿的成交量，可以用博尔系统的量化数据。比如因为成交量不足，所以一旦量化出获利回吐行为主导交易，必然震荡。这也是20194月之后的基本规律，下图黄颜色代表的就是获利回吐主导。

8月抄大底逃大顶的必看量化数据（一）

当看到看到的交易数据，经过量化之后，可使用的时候，对市场波动预警作用就体现出来了。进入使用更高级的量化交易数据


----------实战篇-----------

正是由于当前所处的这种环境，以及获利回吐主导所带来的影响。因此在反弹中，如果刚反弹就出现获利回吐。一定有问题。就像下图的长城证券那样。周四市场表现良好的时候，也同样走的很差。原因就是周二反弹之后，周三立刻获利回吐，周四还是获利回吐。要知道长城证券从18元跌到13元，跌了5元钱，周二也就反弹了1元多。真的不算什么厉害的上涨，这种情况下第二天就获利回吐，自然短期就很难强了。（进入系统，查询自己的股票，当前反弹中，交易被哪种力量主导

8月抄大底逃大顶的必看量化数据（一）

相比之下，那些有力的反弹，走势上可能也在回落，但交易上做多主导（红色）十分明显，这就意味着即便下跌都是做多力量大。





 

喜欢

0

阅读 收藏 转载 喜欢 打印举报/Report
  

新浪BLOG意见反馈留言板　电话：4000520066 提示音后按1键（按当地市话标准计费）　欢迎批评指正

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 会员注册 | 产品答疑

Copyright © 1996 - 2018 SINA Corporation, All Rights Reserved

新浪公司 版权所有