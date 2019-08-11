前面看到我用的博尔系统，发布了一系列的8月必看数据。我看了之后确实觉得一些哪怕是最司空见惯的数据，但通过量化的方式处理之后，也能为自己的投资带来头清眼亮的效果。所以这里讲内容发到我博客上，分为基础、进阶、实战。希望大家喜欢。

------------基础篇-----------

流通市值数据，可能多数朋友都不陌生，但通过流通市值，能看到市场的大方向，很多朋友并不清楚。大家看下图，流通市值整体就是一个跨越式增长的趋势，2007年的时候突破5万亿，2011年突破15万亿，2015年突破30万亿。而伴随着流通市值的提升，直接导致每次上涨中，成交量显著放大。等到2015年时，沪市成交必须在4000亿以上，才能支持快速上涨。（ 量化数据，可以使用博尔量化交易系统查询 ）

也正是因此，所以在2017年，2019年一季度，之所以行情无法进一步上涨，就是因为其成交量无法持续维持在4000亿以上的水平。那么，眼下长期2000亿以下的交易水平会导致什么情况？请往下看。

----------进阶篇-----------

现在揭晓答案，显然如果没有4000亿、5000亿、8000亿的成交额增加，指数只能通过时间换空间的方式向上，震荡必然增加，否则结果只有一个，就是涨上去立刻跌下来。

以上这些都是最基础的量化。通常在判断大的局势上有作用，但由于数据过于简单，对某个时段的具体买卖，很难发挥作用。但可以使用更高级的量化数据，比如眼下这种沪市单边不到2000亿的成交量，可以用博尔系统的量化数据。比如因为成交量不足，所以一旦量化出获利回吐行为主导交易，必然震荡。这也是2019年4月之后的基本规律，下图黄颜色代表的就是获利回吐主导。