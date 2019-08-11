周末，总结一下本周。本周我自己和业内的朋友沟通，有一点引起了我的注意，就是不少年初参与进去的资金，貌似到现在还在里面，并没有因为一季度的大涨，而全跑完了。这点很重要。因为看一下走势，目前上证指数目前是刚刚跌破年线，而2月份的时候是跳空高开直接长阳越过年线，并且之后半年就一直在年线上方，可见当时资金对行情的坚决看好。而这些资金没有完全离场，那么对A股的看法，显然是2800之下应该是一个很值得参与的位置。加之历来跌到年线必有争夺，以及前不久的下跌那段，有4个缺口，都没补掉。这种状态下来，无论长期资金还是短期资金，都有向上做的动力。

也是正是这个原因，眼下股票的反弹，参与价值是比较大的。正是反弹良莠不齐，有些反弹状态是需要回避的。从行为量化上观察，有三类反弹确实要注意问题，分别是放任式反弹，回吐式反弹，做空式反弹。但这三种反弹，都可以到应用-市场里，下好“博尔系统”APP，再自己去量化交易之后，区分出来， 当然自己点这里进入也一样可以直接进博尔系统 。

放任式反弹

先说“放任式反弹”。这种反弹是没大资金照顾。在A股市场里，如果按照资金的行为做区分，那么有两类资金行为能明显的影响到股价，一个是机构资金行为，一个是游资行为。一般只要是个像样的上涨，这两种行为必有其一。但反过来说，如果一个股票反弹，却连这两种类型的资金行为都量化不出来，就属于没人管的“放任式反弹”了。

下面图里的股票，橙色的“机构0库存”是对积极机构行为的量化，蓝色的“游资动向”，是对游资行为的量化，都没有就意味着，就是既没有游资，有没有机构，但结果是，这种反弹确实无法持续。





这道理相信大家都很容易理解，连活跃的资金都没有谈何持续走行情，哪怕是反弹行情，也要大资金支持。

回吐式反弹还是多

另外，昨晚我自己复盘之后发现，回吐式反弹明显很多，所以还需要重点说一下。所谓“回吐式反弹”就是指刚反弹一天就获利回吐主导，这种状态明显表示，这只股票里的资金，急急忙忙想逃跑，自然很难预期它后面的反弹能走多好。必然周五的长城证券，也是明显下跌。周四市场表现良好的时候，也同样走的很差。原因就是周二反弹之后，周三立刻获利回吐，周四还是获利回吐。要知道长城证券从18元跌到13元，跌了5元钱，周二也就反弹了1元多。真的不算什么厉害的上涨，这种情况下第二天就获利回吐，自然短期就很难强了。