下周趟过这雷区，就是艳阳天(2019-08-10 12:09:31)
下周趟过这雷区，就是艳阳天
江浙沪包邮区，风大雨大，股市上周也是稀里哗啦，但是我内心其实特别平静，因为早上读到了博尔系统资深用户露风清扬先生的最新文章，他在文章中指出，股民的失败并不是因为追求盈利，很有意思的观点，我给大家分享下。以下是全文。
笑傲江湖（13）你亏钱，因为你在追求真理
作者：露风清扬
情不知所起，一往情深。
恨不知所终，一笑而泯。
鸿蒙出世志飞扬，四海翻腾慨尔康。
寰宇苍蝇抽泣叫，蚍蜉撼树把神伤。
华为卧胆昌盛运，养晦韬光锐气藏。
假使蛮夷重返日，再挥大棒揍豺狼。
——— 引子 ———
入市二十年以上的老股民，大体都会有这样的记忆：
股票交易是需要到营业部的，而营业部的门口，总是会有书摊，贩卖着各类投资书籍，更是贩卖着股民发财的希望。
我刚刚入市的时候，与门口卖书大姐混的很熟，每日都会借一本书回去看。
因为次日要归还，所以每每必秉烛夜读，甚至通宵达旦。
而今回想，真是感动自己。
书看多了，吹牛x的资本就多了，在朋友一片佩服声中，撸起袖子，一边吹牛，一边实践。
都说股民最大的梦想就是发财，
要我说，股民最大的梦想是：买了就涨，卖了就跌。
前者是人，后者是神。而谁不想把自己当做神呢，起码我就是。
既然我是神，就要证明给凡人看，于是，各种的神预测开始了：
嗯，这支股票，明天最高点在8.98元。
嗯，大盘本轮最低点必须在xxxx.95点。
看，神的预测，必须要精确到小数点后两位，必须明确几点几分股价要下跌或上涨。
我买入的股票，必须马上上涨，否则就是看走眼了。
我卖出的股票，必须马上下跌，否则我就不配做神了。
这是真理，但追求真理的我，遍体鳞伤。
世界没有神。
此刻，诸位扪心自问：
时至今日，做神的冲动，是否依旧在你心中？
——— 壹 ———
三十多年前，巴菲特在致股东们的信中说「宁要模糊的正确，不要精确的错误」。
何谓「模糊的正确」？
说个老段子：
赵丹阳在5500点的时候，清仓离场。看看，多臭啊，臭棋篓子！错过了之后的500点上涨，还不如我。
巴菲特在13块钱卖出中石油H股，刚卖出，股价大涨到20块，少卖了7块钱，少赚了50%，真臭。
何谓「精确的错误」？
我上面描述自己神一样的经历，就是「精确的错误」。
在现实中，多数股民都在拼命追寻「精确的错误」，刻意回避「模糊的正确」。
别说你不是这样，只是你自己未发觉罢了。
还是说我自己。
我自己使用博尔系统八年多时间，投资成绩远胜过自己前面的十多年。
我自己思考过：真的是博尔系统的数据牛x吗？（Ps：小心眼，你以为我要给博尔系统做广告吗？）
我的结论是：根本不是博尔系统的数据牛x，压根不是的。
只不过，博尔系统（即点即用，无需注册）的量化数据，从最开始，就在引导我靠近「模糊的正确」，这才是给予我的价值。
有了这个思维模式的升级，即便使用任何其他方法，我都会超越过去的自己。
说这些，如果你不服，不怨你，因为你还没懂。
——— 贰 ———
说一个博尔系统中，最能表达「模糊的正确」的数据，即「获利回吐」（点这这查看哪些个股被「获利回吐」行为主导，无需注册）数据。
看上证指数本轮的走势，由近及远的讲：
2019年7月29日，指数出现「获利回吐」行为，现在看到了吧，竟然成为了近期高点。
2019年7月16日，指数出现「获利回吐」行为，之后调整一周多时间。
2019年7月2日，指数创出本轮新高，且收盘在最高点，当日出现「获利回吐」行为，次日依旧是「获利回吐」行为，结果不说了。
2019年6月24日、25日两天，指数出现「获利回吐」行为，震荡了两天后，上涨，之后见高点。
还有今年4月份，上证指数在最高位，竟然连续六个交易日出现「获利回吐」行为，结果太伤心，不说了。
这里说的「获利回吐」行为，就是教科书级的「模糊的正确」。
这是由「获利回吐」行为的含义决定的，即：意味着前期盈利的资金，在目前位置正在卖出。
在这里，数据带给我们的只是一种「行为」或是「现象」，而并不是如均线金叉死叉一样的判决。
有时与朋友聊股票，我会说：
哪怕你就学会使用一个「获利回吐」行为数据，都是从二维空间提升到三维空间的大飞跃。
但是，如果你不能摒弃冒充神仙的虚荣快感，不能摈弃追求「精确的错误」的欲望，你就压根看不到「获利回吐」的价值。
所以，先升级自己的思维吧，否则未来必愈加艰难。
——— 叄 ———
再说一个博尔系统中，最能表达「模糊的正确」的数据，即「机构库存」（点这里查看存在「机构库存」的个股数量）数据。
大家看「好太太」这支股票，其实，随便看哪个股票都成。
从2019年5月7日开始，一直到今年7月9日，在近乎两个月的时间里，该股的「机构库存」数据完全消失。
这就注定了，在这个期间内，股价或许有反弹（如5月16日），但依旧要远离，因为大方向而言，赔钱是大概率。
再看该股从7月9日开始迄今，「机构库存」数据持续不断活跃，「模糊的正确」到来了，在「机构库存」数据持续活跃的过程中，寻找好的机会介入，就相当于捡钱。
温故而知新，看该股7月24日开始，连续六个交易日出现「获利回吐」行为，但对应的股价竟然连续小幅上涨，此刻怎么办？
如果你懂得了「模糊的正确」，而放弃对最高点的「精确错误」的追求，那么，你就懂得怎么办了，而之后的两个跌停，断然与你无关了。
使用博尔系统（即点即用，无需注册）多年，脑子越来越清晰：无论哪支股票，本质都是一样的。
任意股票中，都会有「获利回吐」行为的出现，都会有「机构库存」的活跃或消失。
做股民真是世界上最危险的事情，看得见还好，看不见就只能去赌了。
——— 后记 ———
长大的标志是憋得住尿，
成熟的标志是憋的住话。
而近期，我越写越嗨，很不成熟。
接下来，我努力的方向是：即憋得住尿，也要憋得住话。
哪怕前列腺发炎，哪怕抑郁症爆发。
再总结一下：
在错误的道路上，你跑的越快，离目标就会越远。
而在正确的道路上，哪怕有再多的不顺，但你依旧是在靠近目标。
投资即如此，祝各位好运。
声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。
露风清扬
2019-08-10 午+
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