周五收盘跌了20点，周四涨25点，对此只想说一句，眼下指数涨涨跌跌，真不必太在意。现在2800上方有4个缺口，难道还怕一个缺口都不尝试去补？只是即便市场去补缺口了，多数股票现在也就是反弹，反弹持续的，短期损失还能补回来，如果反弹是不持续，连前几天调整时的损失都很难补回来。

反弹三个坑

而反弹能否持续，是可以量化的，我自己多年量化的经验，当市场跌到一个相对的低位时，那些需要回避，很难持续的反弹，大体可以分类三类，一是回吐式反弹，二是做空是反弹，三是放任式反弹。下面我仔细说一下。

首先说回吐式反弹，这是一种明显的低位弱势反弹，为什么说弱，并非一定反弹幅度小，但这种反弹，在反弹的一开始，就能发现交易被获利回吐行为所主导，这方面只要去量化一下交易，都能看得清清楚楚。应该说，股票反弹中出现获利回吐不可怕，但如果刚反弹一天就获利回吐，这不明摆着说，这只股票里的资金，急急忙忙想逃跑吗？这种状态的股票，现在市场里不少的，对于获利回吐主导这种交易行为的判断，可以自己到应用-市场，去下一个“博尔系统”APP，再自己去量化交易，比自己看股价的涨跌，盘中抛盘、买盘的变化来判断获利回吐，要效率的多。

回吐式反弹

就拿今天市场里的股票来说，这种回吐式反弹就有不少。比如002718（下图），8月2日就开始反弹，但次日就出现获利回吐主导，实际当时根本没什么空间获利，可见太想跑了。然后8月6日就创新低。8月7日因题材涨停，但强势根本无法维持，8月8日又获利回吐，等到今天有继续大跌，基本把涨停那段全部跌回来。

之所以要重视这样的反弹，因为市场快速下跌之后，我们确实可以不在意一天的调整，但一定要在意反弹能否持续，能否有更好的前景，而一反弹就获利回吐，自然是让持续反弹的预期变得一片黯淡。与之相反，那些有力的反弹，虽然今天可能也在回落，但做多主导十分明显，情况就完全不同，属于即便下跌都是做多力量大。连续做多的那个股票，我就不说是谁了。大家自己有关心的股票，都可以自己 点这里进“博尔系统” ，再自己去量化交易，自然会清楚这两天反弹的别后，是做多力量积极推动，还是回吐泛滥。

做空式反弹

另一种是做空式反弹，这就比回吐式反弹更加弱了，弱到哪怕反弹都是做空的行为在主导交易，这是随时随地会跌下去。比如002611（下左图），昨天盘中是有反弹的，但主导交易的力量显然还是做空主导，所以今天高开后直接跳水一点也不奇怪。下面图里两个都是连续不断的做空主导状态，结果就是，市场回落，直接快速跳水。

还有一种没人管的反弹，同样不行，并且眼门前可能反弹还不错。只是这篇已经有点长了，后面我再继续说。心急的朋友，可以自己到应用-市场，下个“博尔系统”APP，或者 直接点这里进入 ，自己去量化，量化交易，自然是必须的。除此之外，还能量化资金，如果机构、游资都不待见的反弹，多数也很难持续，这点同样需要注意。尤其今天是周五，接下来周六、周日两天的消息积累之后，真要是那些没潜力的反弹，可能很会就有问题显露。



