两大资金联手作战，下周翻盘必读





标题不唬人，大家看完就知道是什么原因了，目前从交易行为上来看，就是机构游资联手作战的阶段，你觉得难就对了，情况比你想的复杂。看露风清扬的观点。

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露风清扬，国内最大的量化分析原创基地：博尔基地的活跃用户，文风脱俗，内容直接，我觉得不错，所以与大家一起分享。笑傲江湖（12）大资金从不炒股，都是在炒人作者：露风清扬情不知所起，一往情深。恨不知所终，一笑而泯。浙沪台风肆虐狂，但看两市热钱忙。游资机构联姻手，主导动能伫近旁。「获利回吐」多震荡，「空头回补」莫平仓。聚财岂是轻松事，壁影孤灯照学堂。鸿蒙系统发布了，先祝贺。想起7月初的时候，华为官方说「我们的鸿蒙只是做物联网的，没有打算做手机系统」。看，这个世界从来都是如此，真真假假的，都特么博弈。博弈看得是格局，不同境界的人，看同一片树叶，结论都是不同的。又想起「乐凯胶卷」了，这个被时代淘汰的家伙，曾经也只是一个陪衬。有柯达、有富士，谁还会理土掉渣的「乐凯」。其实，这不重要，重要的是：中国因为有了「乐凯」，所以柯达和富士，就不敢乱来。这可以叫做战略，也可以称为格局，也有人叫「套路」。股市中，格局眼界就是白花花的银子。多年前，经历过一役，不提具体细节，就说套路。某实力派，调动巨资，围攻某小盘股，直接进场，不计成本拉高股价，不可思议。年幼无知的我，随即与周边朋友吐槽：看，有钱就是大爷，他们不懂如何做啊，但就是有钱，就是瞎搞，还不如让我去做。一大段时间后，揭晓谜底：奶奶个熊，原来人家拉X股是假，借助X股的比价效应，真正做的是Y股，而在Y股上，人家已经陈兵百万，X股亏一点，算个屁了。现如今，这种套路已经不稀奇了，但二十年前看，这特么就是格局啊。天变地变，人心未变。虽然时代变了，虽然游戏规则变了，但那又如何？新的「格局」日新月异，每一出的设计都是诺贝尔，每一出的上演都是奥斯卡。类似的套路还有很多，以后慢慢给大家聊。