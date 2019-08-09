两大资金联手作战，下周翻盘必读(2019-08-09 21:39:17)
两大资金联手作战，下周翻盘必读
标题不唬人，大家看完就知道是什么原因了，目前从交易行为上来看，就是机构游资联手作战的阶段，你觉得难就对了，情况比你想的复杂。看露风清扬的观点。
露风清扬，国内最大的量化分析原创基地：博尔基地的活跃用户，文风脱俗，内容直接，我觉得不错，所以与大家一起分享。今日先生以一股入手，陈情今日市场乱象中的关键所在，并一口气派出六个异动个股，看来真的是周末福利大放送。
笑傲江湖（12）大资金从不炒股，都是在炒人
作者：露风清扬
情不知所起，一往情深。
恨不知所终，一笑而泯。
浙沪台风肆虐狂，
但看两市热钱忙。
游资机构联姻手，
主导动能伫近旁。
「获利回吐」多震荡，
「空头回补」莫平仓。
聚财岂是轻松事，
壁影孤灯照学堂。
——— 引子 ———鸿蒙系统发布了，先祝贺。
想起7月初的时候，华为官方说「我们的鸿蒙只是做物联网的，没有打算做手机系统」。
看，这个世界从来都是如此，真真假假的，都特么博弈。
博弈看得是格局，不同境界的人，看同一片树叶，结论都是不同的。
又想起「乐凯胶卷」了，这个被时代淘汰的家伙，曾经也只是一个陪衬。
有柯达、有富士，谁还会理土掉渣的「乐凯」。
其实，这不重要，重要的是：中国因为有了「乐凯」，所以柯达和富士，就不敢乱来。
这可以叫做战略，也可以称为格局，也有人叫「套路」。
股市中，格局眼界就是白花花的银子。
多年前，经历过一役，不提具体细节，就说套路。
某实力派，调动巨资，围攻某小盘股，直接进场，不计成本拉高股价，不可思议。
年幼无知的我，随即与周边朋友吐槽：看，有钱就是大爷，他们不懂如何做啊，但就是有钱，就是瞎搞，还不如让我去做。
一大段时间后，揭晓谜底：
奶奶个熊，原来人家拉X股是假，借助X股的比价效应，真正做的是Y股，而在Y股上，人家已经陈兵百万，X股亏一点，算个屁了。
现如今，这种套路已经不稀奇了，但二十年前看，这特么就是格局啊。
天变地变，人心未变。
虽然时代变了，虽然游戏规则变了，但那又如何？
新的「格局」日新月异，每一出的设计都是诺贝尔，每一出的上演都是奥斯卡。
类似的套路还有很多，以后慢慢给大家聊。
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露风清扬先生的《笑傲江湖》系列已经出到了第12期，前面几期，大伙可以登录博尔系统（即点即用，无需注册），里面有先生的专栏，可以一起看。
——— 壹 ———我辈股民做的事情，俗称「炒股」。
但股市中，真正的赢家，则是「炒人」。
一字之差，天各一方。
上面谈到的X股和Y股，您看或许认为这不过是「声东击西」的雕虫小技。
看看，这就是差距啊。
人家「声东击西」不过是表象，本质则是「控制人心」，懂得「控制人心」，又何必在乎三十六计。
——— 贰 ———老股民说：什么都是假的，只有成交量是真的。
老股民说：什么都是假的，只有企业价值才是真的。
老股民说：什么都是假的，只有经济发展才是真的。
算了，老股民歇歇吧！
你今晚是不是还得冒着台风，骑着电瓶车回家啊？
在这个市场中，没有所谓的真假。
成交量确实是真的，企业价值也是真的，一切都是真的。
但那又如何了？
只能恭喜你：你所看到的，正是希望你看到的。
——— 叄 ———随便看一支股票。
德赛电池（000049）
马后炮一下：在8月8日，你看到该股走势，你会怎么想？
嗯，下面29.55元有一个缺口，市场不太好，估计会补缺口。
嗯，高位放量了，8月7日又创出一周新低，市场又不好，要谨慎。
你所看到的，难道不就是让你看到的、希望你看到的吗？
结果缺口没有补，今天摸到涨停。
好吧，马后炮换一个角度看：
8月8日，博尔系统「主导动能」数据显示，该股出现了「空头回补」行为，同时，「机构库存」数据活跃。
不必看走势，看看量化数据够了。这两个数据同时出现，就是标准的「震仓洗盘」现象，有戏啊。
有人又要发言：我也使用博尔系统，但我看有些「震仓洗盘」（点这里查看今日机构「震仓洗盘」个股数量）现象出现后，结果还是下跌了。
好吧，股市没有上帝。
但是，为什么会这样，我之前写过一些文字，回头去看看。
又但是，你真的确信你看到了该股「多空概率」数据吗？
本周，该股「多空概率」数据显示，」「做多概率68%」的位置在30.70元，看到了吗？
再看看000608，002866，603920，300526（漂亮），603008，600529……
没想到猫会上树。
妥妥的套路。
别跟我抬杠了，台风都来了，我服你了，成不？
——— 肆 ———传统的分析，往往以价格、成交量等数据为重心。
但是，这些也是被大资金所利用的，利用价格的波动，吸引投资者目光。
所以，你看到的，往往正是希望你看到的。
而另类的数据分析（咱不说量化）则不同，重点是不看走势，而只是看数据背后折射的现象，而大资金，会全力试图掩盖这些蛛丝马迹。
我虽然使用博尔系统多年，但在这里，我真正要说的是：
无论你使用什么方法，使用博尔系统也好，使用其他莫名其妙的方法也罢，都不重要，真正重要的是，你要知道你想得到什么，想看到到什么，同时，你自己也必须清楚，你们家楼下王大爷都能看到的事情，一定算不得事情（声明：此处并没有看不起隔壁王大爷）。
——— 后记 ———今晚周末，原本不想写任何文字。
但晚上与一朋友聊天，又扯到股市，噼里啪啦说了一大堆见解。
这些见解听上去特别华丽，那又如何？
你看不到「获利回吐」行为，结果你继续买入，套了吧？
你看不到「空头回补」行为，结果急匆匆的止损，又整早了吧？
还是那句话，什么方法不重要，博尔系统（点此进入露风清扬同款博尔系统）也不过就是一堆数据罢了，没啥稀奇的。
但重点是：人人都看得到的，你不必在意，这是我想说的。
我这个小兄弟，看到此篇后，别上火，我还是爱你的。
声明：通篇皆胡言乱语，马后炮横飞，不做投资建议，不负任何责任，如引发各种不适，均与本人无关。
露风清扬
2019-08-09 晚
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